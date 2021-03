‘Dos hombres y un destino’, la canción que unió y separó a Alex Casademunt y David Bustamante

En la madrugada de ayer se conoció la triste noticia del fallecimiento de Alex Casademunt, a los 39 años, en un accidente de moto en la localidad de Mataró (Barcelona). Nacido en 1981 en Vilassar de Mar, una localidad a muy pocos kilómetros del lugar donde ocurrió el terrible suceso, se dio a conocer en ‘OT 1′, la más famosa del programa a través de la cual también saltaron a la fama David Bisbal, David Bustamante, Rosa Díaz, Chenoa o Manu Tenorio.

Alex Casademunt será recordado por sus actuaciones en la primera edición del certamen musical, interpretando canciones como ‘Mira, ven ven’, de Chayanne, o ‘Corazón espinado’, de Santana y Maná. Esta última canción la cantó junto a David Bustamante.

Tras su paso por ‘OT 1′, creó ‘Fórmula Abierta’ junto a otros exconcursantes, como Geno Machado, Javián Antón y Mireia Montávez, logrando crear temas de éxito como ‘Quiero más’ o ‘Te quiero más’. Después, sacaba su primer trabajo en solitario, ‘Inquietudes’, a la par que comenzaba una exitosa carrera televisiva en diversos programas.

El desencuentro con Bustamante por ‘Dos hombres y un destino’

Si hay una canción recordada, esa es ‘Dos hombres y un destino’. Fue lanzada hace casi dos décadas, concretamente en 2002, e interpretada junto a David Bustamante, un tema que se popularizó mucho en aquellos momentos y recordada hasta hoy.

Sin embargo, hace poco más de un mes, ambos cantantes tuvieron un desencuentro a raíz de esta canción porque Bustamante lanzó una versión en solitario, que formará parte de un nuevo disco en el que el artista cántabro repasará los grandes éxitos de sus 20 años de carrera, y para la que aparentemente no tuvo en cuenta la participación de Casademunt.

“Ya que todo el mundo me lo pregunta, no sabía absolutamente nada... Es una gran canción y me alegro de que suene de nuevo... Pero un mensaje tampoco hubiera hecho daño... Jajaja, muchos éxitos”, publicó en su cuenta de Twitter Alex Casademunt tras conocer la publicación de la nueva versión de este tema.

La emotiva despedida de David Bustamante

Su compañero en ‘OT 1′ no ha tardado en pronunciarse tras conocerse la triste noticia: “No es Justo! No puedo...Por que? Que alguien me diga que es mentira! Habíamos quedado, teníamos planes! Tocado y hundido... Te quiero hermano... DEP”, afirmó David Bustamante en una emotiva publicación en su perfil de Instagram.