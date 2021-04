Juanma Romero regresa a “Al rojo vivo” tras su “lucha” contra un cáncer: “Ha sido muy duro”

Día de reencuentros en “Al rojo vivo” de laSexta. El colaborador habitual y periodista de “El Periódico”, Juanma Romero, ha vuelto al espacio de Antonio García Ferreras tras su ausencia de cinco meses en los que estuvo de baja luchando contra un cáncer que le había sido diagnosticado. Durante su intervención contó a los asistentes cómo ha sido su experiencia y su “lucha” contra la enfermedad y cómo se encuentra en la actualidad.

“Ha sido duro, muy duro”, contestó Romero a Ferreras cuándo este le preguntó por su convalecencia, insistiendo en que “estás espectacular”. Aseguró que ha estado “cinco meses de baja médica por cáncer”, en los cuales, además, “ha sido muy complicado sobrellevarlo” y ha intentado “tener el mayor optimismo y creo que es lo importante para los pacientes que lo sufrimos”. Según explicó el periodista en el programa, quizá esa actitud ha sido lo más difícil, porque “no es fácil mantener ese ánimo, sobre todo cuando te ves tan mal, pero creo que tenemos una sanidad pública excelente y yo, de verdad, agradezco mucho a todo el personal de la Fundación Jiménez Díaz que me ha atendido estos meses y ha hecho que hoy esté aquí y que me esté recuperando bien”, explicó al tiempo que contenía la emoción por el recuerdo de lo sucedido.

Antonio García Ferreras ha querido reconocer que en la actitud de Romero frente a al enfermedad, “has peleado como un jabato para estar aquí”, y quiso introducir la petición del colaborador de aprovechar su intervención, “para mencionar a la gente que se ha volcado contigo. No solo a los tuyos, a tu familia que ha estado ahí, sino a esa gente de la sanidad que se ha entregado totalmente”, como le aseguró antes de reincorporarse como colaborador. Para Romero, la labor realizada por los sanitarios que le atendieron es el reflejo de un “trabajo maravilloso”, destacando además que “se han entregado totalmente y ahí compruebas la eficiencia, la atención y el cariño con el que te tratan siempre todos los sanitarios, no solo médicos y enfermeros, si no también celadores”. El periodista reconoce que “me he sentido muy arropado durante estos meses en los que afrontas una travesía muy complicada y en la que no sabes cómo vas a salir”.

Durante su intervención ha reconocido dejarse llevar por sus sentimientos, porque “ha sido muy complicado, pero la sanidad pública ha sido maravillosa. Yo solo tengo palabras de agradecimiento para ellos”, y aclaró que en su estado, “perdonad que me emociono, porque ha sido muy complicado y a la vez muy reconfortante, y satisfactorio que siempre están ahí”. Hico hincapié que incluso en el momento más bajo, “cuando ves que estás tan mal y ves que necesitas un ingreso hospitalario, al final sales de ello. Quiso lanzar “un mensaje positivo a todos los que están pasando por esto y los que están sufriendo mucho por el Covid y por tantas enfermedades, saber que hay una sanidad, una red pública que te protege y que está ahí”.