Pepe Reina y María Zurita, primer miembro de la familia real, bajo las máscaras

La séptima gala de Mask Singer 2 venía con grandes sorpresas y una de ellas fue desenmascarar a Dragona. Bajo esa máscara se escondía nada menos que María Zurita, el primer miembro de la familia real que pisaba el plató de Antena 3.

Se sumaba así a sorprendentes nombres que ya han pasado por el programa como fueron los de La Toya Jackson, Isabel Preysler, Esperanza Aguirre, Paloma San Basilio, Eva Hache, la Spice Girl Mel B, Josep Pedrerol, José Manuel Calderón y Mar Flores.

¡IMPRESIONANTE! María Zurita se ocultaba bajo la ardiente máscara Dragona 🐉 La realeza también está en #MaskSinger 🏰😉



Directo ▶️ https://t.co/jJvK0OchRs #MaskSinger7 pic.twitter.com/RgWoLsNfdh — Mask Singer (@MaskSingerA3) July 14, 2021

Fueron Monstruita y Dragona quienes se enfrentaron en el asalto final al ser las menos votadas. Y Dragona tuvo que revelar su identidad tras ambas llevar a cabo su actuación.

“Jamás se me habría ocurrido hacer algo parecido. Me echaron del coro de pequeña y habéis pensado hasta en Rozalén. Pido perdón a todos los artistas que he interpretado por el destrozo de sus canciones”, apuntó Zurita.

Las apuestas de los investigadores por Dragona habían sido muy variopintas:

Javier Calvo: Carolina de Mónaco

José Mota: Rozalén

Javier Ambrossi: Adriana Ugarte

Paz Vega: Helen Lindes

Con Pepe Reina acertó Mota

Otra de las revelaciones de la noche fue la de Pepe Reina, esta vez como Pingüino invitado que interpretó ‘Hola mi amor’ de Junco.

Acertó José Mota que había apostado que era Pepe Reina, mientras otros dijeron que podía encontrarse detrás de la máscara Dabiz Muñoz, Iniesta o Jorge Cadaval.

Meditando seriamente si el siguiente paso es Eurovisión 🎤🎶🤣 ¡Ha sido un lujazo participar en @MaskSingerA3! Lo he pasado en grande 🕺🏻❤️ Un saludo de vuestro pingüino flamenco 🐧👋🏼 #MaskSinger7 pic.twitter.com/2ZFXu9UBVp — Pepe Reina (@PReina25) July 14, 2021

“Solamente por ver las apuestas que hacéis y cómo leéis los gestos ha valido la pena venir”, decía el futbolista. “Llevo en la sangre la canción”, respondió cuando todos elogiaron su voz.

Máscaras a la final

Las máscaras que pasan a la semifinal son las de Huevo, Erizo, Plátano y Cocodrilo.