Netflix, quien la sigue la consigue

La llegada a la cima es larga y costosa. Por mucho tiempo y recursos que se inviertan nadie nace ganando, la fórmula del éxito no está escrita. Bien los sabe Netflix, quien después de haber conquistado al público de todo el mundo, con legiones de suscriptores en cada país, hasta la madrugada del pasado lunes, en la gala 73 de los Emmy, todavía no se había hecho con el aplauso uniforme de la crítica. Fue en la noche más mágica de la televisión y las series cuando se consagró definitivamente como la ganadora entre las plataformas de streaming, por lo menos de la pasada temporada audiovisual

Las mayores bazas de la plataforma roja eran «The Crown» y «Gambito de Dama» y ninguna de las dos falló. La primera, y nunca mejor dicho, se coronó haciéndose con las siete categorías a las que optaba como mejor serie dramática. «Qué encantador final para el viaje más extraordinario. Me encantó cada segundo de estar en esta serie y estoy deseando ver lo que sucede después», se despedía así Olivia Colman del personaje que le ha catapultado a la fama. Ahora tomará el relevo como Isabel II la actriz Imelda Staunton. Además del premio de mejor drama, «The Crown» hizo pleno al conseguir también los reconocimientos de mejor actriz (Olivia Colman), mejor actor (Josh O’Connor), mejor actriz de reparto (Gillian Anderson), mejor actor de reparto (Tobias Menzies), mejor dirección (Jessica Hobbs) y mejor guion (Peter Morgan).

En cambio, la noche parecía complicarse para «Gambito de Dama», su otra gran apuesta de la pasada temporada. La producción de HBO «Mare of Easttwon» amenazaba con hacerse con el título de mejor miniserie. Más aún después de que Kate Winslet se hiciese con el galardón a «Mejor actriz». Muchos años después de su histórica intervención junto a Di Caprio en «Titanic», sigue cosechando premios y reconocimiento. Pero como a veces sucede en este tipo de galas ambas producciones se acabaron «repartiendo» las estatuillas y la más importante fue a parar de nuevo a «Gambito de Dama», de Netflix. Sin duda, una de las sensaciones de la temporada.

Sobre el escenario, Scott Frank, el creador de «Gambito de dama», rindió homenaje a Anya Taylor-Joy por su brillante papel de la ajedrecista prodigio Beth Harmon. «Inspiraste a una generación de chicas a darse cuenta de que el patriarcado no tiene defensa frente a nuestras reinas», afirmó Frank, quien también recibió el premio de mejor dirección. Por su parte, Kate Winslet homenajeó a los responsables de «Mare of Easttown» por haber creado en la televisión a «una mujer imperfecta de mediana edad y una madre que comete errores». «Esta década tiene que ser sobre las mujeres apoyándose las unas a las otras», defendió.

Pero más allá de lo razonablemente previsible, la sorpresa de la noche llegaría en el momento de nombrar los ganadores en la sección de comedia. Apple TV demostró en la madrugada del domingo que su apuesta por la ficción va muy en serio y aunque aún no se acerque en suscriptores a los otros «gigantes», con la premiada «Ted Lasso» los desafía por primera vez. Jason Sudeikis, conocido por películas cómicas como «Los Miller» o «Cómo acabar con tu jefe», tomaba una de las mejores decisiones de su carrera apostando por la pequeña pantalla. En ella ha interpretado a un entrenador con pocos conocimientos de fútbol, pero con una habilidad enorme para ganarse el corazón de todos. «Esta serie va sobre la familia, sobre los profesores y mentores, y sobre los compañeros de equipo. Y yo no estaría aquí sin esas tres cosas», afirmó. Pero Kate Winslate y Jason no fueron las únicas estrellas de Hollywood que brillaron en la noche de las series. Ewan McGregor también se llevó el premio a mejor actor de miniserie, por «Halston».

Otra de las conclusiones de la noche fue que los Emmy todavía no son frikis. Lo demuestra que no fue la gala para Disney+, que contaba con dos de las favoritas, «The Mandalorian» y «WandaVision». Los millones de seguidores que acumulan tanto la saga galáctica como Marvel se llevarían uno de los batacazos del año. Sin embargo, Marvel podría tener la oportunidad de resarcirse en la próxima gala de los Oscar.