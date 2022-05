Elena Rivera: «Llegué a emparanoiarme por miedo a que un positivo paralizara un rodaje por mi culpa»

Netflix estrenaba hace unos días uno de sus proyectos nacionales más ambiciosos. «Herederos de la tierra» es una apuesta por las superproducciones a lo «Juego de Tronos» pero con una milésima parte de su presupuesto. Rodada en pandemia, casi toda ella en exteriores con decenas y decenas de actores, lidiando con la covid, que ponía en peligro los plazos de un rodaje frenético a diez días por capítulo. Casi como rodar una película a la semana, con cambios de localizaciones por todo Cataluña. El norte de España vuelve a ser la localización predilecta para recrear la Edad Media, como ya lo fue para «Juego de Tronos».

Elena Rivera, una de sus protagonistas sabe muy bien lo que es rodar con la presión de que un positivo paralice el rodaje durante días. Los años de pandemia han coincidido con su explosión de como actriz protagonista. «Llegaba casi a emparanoiarme para no contagiarme de covid, me tenía casi que aislar porque sentía la responsabilidad de que el trabajo de cientos de personas dependía de mí», recuerda Elena. Además, últimamente la actriz acumula papeles en los que concentra casi la totalidad del peso dramático, como «Inés del Alma Mía» o «Alba», disponible en Atresplayer Premium. Como en sus últimos trabajos, Elena interpreta en «Herederos de la tierra» a una mujer que sufre todas las injusticias de su época, en este caso hasta la esclavitud. Pero sus personajes siempre acaban creciéndose ante la adversidad y se convierten en referentes femeninos que luchan para que otras mujeres no vuelvan a pasar lo mismo. La propia actriz reconoce entre risas que no le importaría hacer dentro de poco una comedia, después de acumular personajes que padecen tantas tragedias. Sin embargo, Rodolfo Sancho, que interpreta a un temido corsario, asegura que no se siente tan cómodo en comedias con personajes vacíos o sin suficiente carácter.

Tanto el personaje de Rodolfo como el que encarna Yon González (Hugo Llor), son también interpretados por otros dos actores en los primeros tres capítulos, ya que la trama abarca un espacio temporal de varias décadas. Pero Yon reconoce que no le ha hecho falta trabajar mucho el personaje con David Solans, «ya que la dirección de Jordi Frades facilitaba mucho las cosas». Tanto Michelle Jenner como Elena Rivera, Rodolfo Sancho o el propio Yon son ya expertos en la ficción de época, acumulando trabajos como «Isabel», «Inés del Alma mía», «Las Chicas del cable» o «Gran Hotel». De hecho, en el elenco se dan varias rencuentros actorales, como el de Rodolfo y Michelle, protagonistas de «Isabel» o el de Rodolfo y Elena, quienes compartían rodaje recientemente en «Sequía». Pero esta serie ha llegado a conectar hasta vínculos familiares, haciendo coincidir a Yon González con su hermano Aitor Luna. Elena Rivera también comparte que además de la experiencia en estos proyectos, «las tablas en el escenario te dotan de ventajas y lenguaje para encarnar estos personajes históricos.

En el caso de Yon él es mucho más pragmático y después de una época en la que parecía desaparecer de las carteleras ahora tiene claro que lo importante es trabajar, sin ambición por especializarse en la ficción histórica o la comedia, donde vivió una prometedora etapa con «Torrente» y «Perdiendo el Norte», pero que después no ha tenido la consolidación esperada. Su personaje Hugo Llor es un humilde trabajador de sus viñas que, después de perderlo todo, quiere vengar a su familia. Lo intentará ganándose la confianza de Palacio con sus exquisitos vinos, los más deseados en la Corte.