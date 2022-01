Benidorm Fest: Sororidad y triunfo de la mujer

Tras proclamarse ganadora Chanel gracias a la votación del jurado, las redes ardían y los tuiteros manifestaban su opinión respecto al resultado del Benidorm Fest.

Tanxugueiras y Rigoberta Bandini eran consolidadas como favoritas del certamen en redes, y el hecho de quedarse a las puertas de Eurovisión ha provocado una oleada de críticas contra el certamen, las votaciones, y lo más sorprendente, contra la propia vencedora de la edición.

La disconformidad de la audiencia con el veredicto final y los 25 puntos otorgados por el jurado, se ha convertido en comentarios dañinos. La dinámica de opinar en las redes instantáneamente sin pensar consecuencias, creyendo que la opinión propia es la correcta y las más válida, y en muy pocas ocasiones tener la capacidad de recular y pedir disculpas. Los haters se olvidan de la persona que ha logrado el éxito mediante el esfuerzo y el trabajo.

Manifestar el desacuerdo no implica el insulto y el odio hacia Chanel, pese a que no sea de su agrado. Así lo ha manifestado la ganadora: «El arte es subjetivo, cada uno tiene una opinión y es totalmente comprensible y respetable. Lo que no se puede permitir como sociedad es linchar a una persona por un gusto propio».

Los comentarios defienden el mensaje de las artistas que se han quedado en segunda y tercera posición. Sin embargo, la propia artista hispanocubana ha reconocido, «'SloMo’ es una llamada al empoderamiento femenino. Quien no lo vea que lea un poquito, porque significa garra, que se nos escuche y no que se nos cuestione por cómo vamos vestidas».

La vencedora del certamen no está disfrutando plenamente de su veredicto y su futura misión de representar a España debido a las acusaciones y los insultos. El odio recibido le han llevado a eliminar Twitter.

Chanel ha alabado la carrera de sus rivales y el compañerismo que existía en el festival. Así lo han demostrado sus contrincantes en sus redes sociales que, usando el arma que muchos utilizaban para atacar, han felicitado a la artista a través de sus perfiles en Twitter e Instagram.

Rigoberta Bandini, cuya letra ha conmovido a gran parte de la audiencia, muestra en su publicación la sensación satisfactoria por su “himno eterno” con “Ay mamá” y se dirige a la representante de Eurovisión: “Quiero mandarle toda mi fuerza a Chanel, te agarramos del brazo tal y como hacíamos en nuestra canción, hermana, lo vas a petar”.

“Felicitar a la ganadora, porque se lo merece muchísimo y es una reina”, escribía Belén Barenys que actuó junto a su prima en el festival.

Tanxugueiras han mostrado su apoyo “a tope contigo” con un vídeo agradeciendo su posición y felicitando al resto de participantes.

Benidorm Fest ha demostrado el triunfo de tres mujeres y artistas diferentes, que se defienden en el escenario con una puesta en escena defendiendo el feminismo y los valores que definen a cada una de ellas. Estilos variados, rivales y compañeras.

Mujeres triunfando. Ese es el mensaje. 💜#BenidormFest — Carolina Iglesias🏳️‍🌈 (@percebesygrelos) January 30, 2022

Enhorabuena y suerte en Eurovisión Chanel.