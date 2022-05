Fernando Costilla: “Cuando empecé a narrar wrestling, pensé que serían solo unos meses”

Tenía que ser una noche de primavera, o al menos así creció en el recuerdo de quien escribe, con la ventana abierta como marca el inicio de cada abril en la Vega Baja hasta que llegan los mosquitos. Con casi total seguridad era un viernes. Y además tenía que ser tarde: “Le está dando y no consejos. (...) Golpes van, golpes vienen, y los muchachos se entretienen. (...) Aquí estoy porque he venido, porque he venido, aquí estoy. Si no les gusta mi canto, como he venido, me voy. Nos vamos, Fernandito”. Han pasado más de 15 años, pero el descubrimiento de aquellas voces, divirtiéndose justo un ápice menos que el espectador, rompió varios esquemas. El wrestling, la lucha libre, el pressing-catch y todas esas denominaciones que tienen hueco entre las doce cuerdas y el lienzo infinito, estaban a punto de pegar su mayor pelotazo en España: de la nocturnidad, las peleas pasaron al sábado por la mañana y de ahí, a cada mochila, cada camiseta y cada conversación de colegio e instituto en nuestro país. John Cena, Batista, El Enterrador y Rey Mysterio se convirtieron, y no es baladí decirlo, en iconos generacionales y culturales de una camada de críos que estaba a justo punto de recibir su primer golpe más allá del ring.

En 2022, se cumplen tres años con Héctor del Mar faltándonos al micro, y aquel “Fernandito” se ha convertido, además de en la voz por herencia y derecho propio del wrestling en nuestro país, en un novelista de éxito (”Eliminados”, editorial AdN). Cerrada su última etapa como comentarista justo antes del inicio de la pandemia, Fernando Costilla vuelve a su idilio con la lucha libre gracias a la cadena TNT, que a partir del 17 de junio estrena “Battle of the Belts”, un especial de la empresa AEW (All Elite Wrestling) en el que se pondrán todos los títulos en juego a lo largo de cuatro veladas. LA RAZÓN habla con Costilla de su estrecha relación con el producto, de su nuevo compañero (Siro López) y de los planes que tiene la cadena con AEW y la lucha libre, sobre lo que también aporta luz Nieves Sánchez, responsable de programación de TNT España.

Thunder Rosa, una de las luchadoras más destacadas de AEW, de la que podrán disfrutar los espectadores de TNT FOTO: ALL ELITE WRESTLING

-¿Cuándo te enteras de que quieren traer de vuelta el wrestling a la televisión?

-Fernando Costilla: La verdad es que hubo un acercamiento justo antes de la pandemia, que fue cuando se había dejado de emitir WWE en MEGA. Ahí hubo un cierto movimiento, pero como todo cambió tan rápido la cosa no fue a más. Hace unas semanas se volvió a activar y, también por mi rápido interés, todo ha fluido muy rápido.

-Habíamos tenido travesías por el desierto, pero ahora parecía ya todo perdido respecto a la situación del wrestling en la televisión española…

-Cuando empecé a hacer el wrestling, en 2006, pensaba que sería para unos meses. Como mucho un año o dos, que es lo que duran ahora los programas. Cuando me quise dar cuenta, llevábamos 13 años. Quizá el momento en el que más dudas tuve fue cuando se terminó en Cuatro, pero ahí fue cuando lo cogió Marca TV. Y luego Atresmedia. Todo ha sido un camino de sorpresas, como volver y encima hacerlo con AEW, que es un formato que quizá no tiene el arraigo o el tirón de otras eras, pero es espectacular. Es complicado que volvamos a la locura de 2007 y 2008, por ejemplo, pero es una disciplina que tiene una gran fidelidad de público y tiene algo muy bueno, y es que siempre tiene espectadores nuevos. Hay pocas disciplinas más capaces de regenerar a su público que el wrestling. El parón lo he vivido con calma, con cierta sorpresa por lo largo que ha terminado siendo, pero con la idea en la cabeza de que más pronto o más tarde volvería el wrestling a televisión.

-¿Sientes ser la responsabilidad de ser, por derecho propio, la voz del wrestling en España?

-¡No, hombre, no! Es que… No sé cómo contestarte, sinceramente. Héctor era tan peculiar, y tan personal… Es algo que entendí en el primer día de trabajo con él, cuando llevábamos apenas unos minutos de la primera prueba. Entendí que tenía que buscar una voz propia, porque jugar en su liga iba a ser imposible. Es una presión, porque el carisma y la personalidad de Héctor tenían mucho tirón, pero intento no pensar mucho en ello. La forma que él tenía de narrar, vivirlo y contarlo es irrepetible. He intentado tener mi marca personal, pero sin agobiarme por llegar a esos niveles. Es inimitable, inalcanzable.

AEW "Battle of the Belts" llegará a TNT el próximo 17 de junio FOTO: ALL ELITE WRESTLING

-¿Qué tal crees que marcharán las dinámicas con Siro? ¿Os conocíais de antes?

-No, no, no habíamos trabajado previamente. No nos habíamos visto ni locutando ni en redacción. Quizá es un perfil parecido al de Alfredo Duro, ambos muy experimentados en este trabajo. Una de las ventajas de la lucha libre es que es muy divertido narrarla. De alguna manera, el narrador tiene que ser parte del espectáculo, y eso lo diferencia de otro tipo de narraciones deportivas o canónicas, al uso. Aquí el show es lo primero. Si puedes sumar, todo será mucho más divertido. Y claro, siempre se juega mucho la baza del humor, algo de lo que Héctor hizo bandera. Con Siro solo tengo buenas expectativas.

-¿Por dónde irá el tono de las retransmisiones? ¿Qué os ha pedido TNT?

-Le tenemos que dar forma todavía, concretarlo, pero cuando decía que el wrestling es divertido me refería al sentido espectacular de la palabra. No yendo a la carcajada, sino a la sensación de entretenimiento. Todavía tenemos que encontrar el punto que le queremos dar y, aunque es también lucha libre, tiene su personalidad propia. No es WWE, es AEW. Tiene que transmitir su carácter propio y ahí seremos importantes. Ese es el desafío. Es inevitable que nos acordemos de Héctor, claro, pero tenemos que pensar en ese nuevo espíritu. No sé si diría que es más serio, pero quizá es un producto más adulto, no tan enfocado a los niños como hace WWE y como tan bien le funciona. Y eso tiene que notarse en las retransmisiones, claro. Tenemos que terminarlo de pulir sobre la marcha, sobre lo que vaya pidiendo cada combate. Eso es algo que yo aprendí directamente de Héctor, y que luego apliqué con Alfredo, lo importante que es no planificar las cosas en exceso. Hacer los deberes, pero llegar fresco a la mesa de comentarios. La vida del directo, por así decirlo.

-¿Puede ser este el inicio de una bonita amistad? ¿Podemos soñar con los programas semanales en TNT?

-Yo espero que sí. Creo que el material lo merece, que hay mucho para explotar y para hacer algo que aguante en parrilla durante años. Además el planteamiento que hace TNT, a la larga, va un poco por ahí. Luego ya sabemos cómo es la televisión, que se sube y se baja a velocidad de la luz. Es un producto de calidad, entretenido y que funciona muy bien, con un público que lo está esperando.