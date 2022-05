Chanel, tras el Chanelazo: “Tanto brillo de repente por Eurovisión, ciega”

“No estamos en la nube, estamos aterrizando hacia el suelo, lo, lo”. Haciendo un guiño a su canción, ‘Slomo’, Chanel Terrero se plantó esta mañana en su comparecencia ante los medios después de quedar tercera en el Festival de Eurovisión celebrado este sábado en Turín.

Para la artista hispano cubana, ser la participante española de la historia con más votos a su espalda “ciega de tanto brillo de repente, después de tanto trabajo”.

Tras el viacrucis del Benidorm Fest por la elección de Chanel frente a Tanxugeiras y Rigoberta Bandini, Chanel apuntó que “no he hecho la lectura de lo malo que pasó. No hemos trabajado para callar la boca a nadie, sino porque somos apasionados de lo que hacemos”.

“Siento orgullo porque lo que hicimos no es un toque de varita mágica sino fruto de mucho trabajar. La foto final no brillaría si no fuera por la gente de vestuario, realización, iluminación….”, aseguró con la naturalidad que la caracteriza en la rueda de prensa más multitudinaria de las convocadas hasta la fecha en relación al festival. Celebrada en el estudio 4 de Televisión Española en Prado del Rey, se entremezclaban periodistas, eurofans y personajes varios que ovacionaron a la artista a su llegada. A Chanel, le acompañaron lo que presentó como sus “imprescindibles” bailarines Exon Arcos, Josh Huerta, Pol Soto, Raquel Caurin y María Perez.

“Doce, otro doce, luego otro doce… Sí lo piensas, fue muy fuerte”, recuerda Chanel sobre cómo vivió el tsunami de votos de toda Europa: “Estábamos todos muy conectados y solo decíamos con prudencia ‘Tierra, tierra’”. En cuanto a la victoria de Ucrania, reconoció que “son unos artistas”, sin cuestionar su triunfo.

De la misma manera, desveló que la chaqueta torera de Palomo Spain “pesaba lo suyo”. “Viví mi momento crisis porque no sabía si podría hacerme con ella, pero lo superé”, comentó, explicando además que llevaba dos modelos casi idénticos, uno para los ensayos, y otro para la final.

Por su parte, María Eizaguirre, directora de Comunicación y Participación de RTVE, presumió de ‘Chanelazo’ y calificó de “cifras estratosféricas” al repasar los récords que ha supuesto este certamen para la casa en audiencias televisivas, redes sociales y YouTube. “Ha ganado la música española y es una gran satisfacción poder con ese apoyo tan cerca de todos”, expuso, subrayando que el triunfo de Chanel es “un éxito colectivo”.

Sobre la polémica generada por Cristiano Malgioglio, el comentarista de la RAI que presentó a Chanel como una “JLo de rebajas”, Eizaguirre confirmó que RTVE se quejó oficialmente a la RAI: “La RAI se ha disculpado de una manera clara y contundente, mostrándonos su cariño para Chanel”. De hecho, Cristiano Malgioglio entonó su particular ‘mea culpa’ a través de un vídeo y de un ramo de flores para la cantante. “Fue un comentario desafortunado, pero valoro las disculpas”, expuso Chanel.

La responsable de comunicación de la cadena pública sí quiso dejar claro que “no está en juego la segunda plaza para España ni lo busca RTVE”. “Ha ganada Ucrania”, apuntó Eizaguirre, a la vez que respaldó a la organización del certamen:

“Hemos estado en contacto con con EBU y queremos incidir en la profesionalidad y buen hacer. Todo está en orden”. En relación a esa polémica, Chanel se mantuvo al margen: “Con lo que hemos hecho en el escenario, hemos ganado”.

Eva Mora, jefa de la Delegación Española en Eurovisión, explicó que “simplemente hemos materializado un sueño de todos los que amamos el festival”. Con el precedente de Chanel, anunció que se prepara ya la próxima edición de Benidorm Fest.