La razón judicial por la que Rafael Amargo se quedó fuera de “Supervivientes”

El bailarín español Rafael Amargo acudió al programa de Telecinco “Ya es verano” donde dio cuenta de cómo estaba su vida y de los cambios que había sufrido en los últimos tiempos, sobre todo desde que está a la espera de que la justicia dictamine si cometió un delito continuado de tráfico de drogas del que se le acusa.

Fue en diciembre de 2020 cuando fue detenido por este motivo y la Fiscalía pide nueve años de cárcel. El bailaor explicó en el programa de televisión su actual situación: “El 80% del trabajo que tengo es en el extranjero. He tenido un programa en TV France, en la RAI de Italia, en Televisa de México y ahora empiezo en Miami All Stars, que es como ¡Mira quién baila!”, explicaba Amargo en Telecinco.

Lo que determina que Amargo pueda coger un proyecto o no es la retirada del pasaporte: “He solicitado el pasaporte para trabajar fuera y volver, pero no me lo han dado y considero que no me lo pueden negar porque no tengo la necesidad de escaparme ni darme a la fuga”, argumentaba.

Supervivientes

Y aquí es donde afecta directamente al programa de “Supervivientes”. El bailarín negoció su fichaje por “la última edición” , pero no pudo ser ya que supuestamente el juez no le devolvió el documento que le hubiera permitido viajar hasta Honduras con el resto de participantes. Amargo no dudó en mostrar su disconformidad con el tema al recalcar el formato del programa en el que hubiera estado pegado a las cámaras: “24 horas al día los siete días de la semana”. “En un programa como Supervivientes, en una isla y con una productora avalándote, ¿de dónde me voy a escapar? Pues tampoco me lo han dado”.