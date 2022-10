Álvaro Soler confiesa a Pablo Motos que es “flexiteriano”

Con el cantautor Álvaro Soler comenzó la semana de “El Hormiguero 3.0″ de Antena 3, que tritura las audiencias cada noche. El catalán fue a presentar su álbum recopilatorio ‘The Best of 2015-2022′, cuya edición en vinilo saldrá a la venta el próximo viernes, día 21 de octubre, y para hablar de su gira ‘En tu piel tour’. Entre las actuaciones previstas están las de este jueves, viernes y sábados en Madrid, Valencia y Sevilla, respectivamente.

Y de sus conciertos españoles, Soler comenzó la entrevista recordando uno que dio nada menos que en Praga, en la República Checa. “Hace cuatro años o así no teníamos planeado pasar por Praga porque no habíamos estado nunca allí y no sabíamos que la gente escuchaba mi música. Y un promotor nos llamó y nos dijo que podría hacer un concierto y que creía que irían más de 1.000 personas. Dijimos que sí y al final fue el concierto más grande de toda la gira con 8.000 personas cantando en español”, relató Álvaro. “La gente siempre me pregunta que si cuando estoy en Alemania canto en alemán y no, canto en español”, ha añadido el cantante que es hispano-alemán.

Hablo de esta gira que tiene un formato distinto. En Europa ha dado conciertos con aforos mayor, en cambio aquí se anuncia en otro tipo de sitios. “Lo que me pasa cuando hago una gira es que después de muchos conciertos me aburro de las mismas canciones. Esta gira es sin bases, sin ordenadores y sin nada, lo único que escucha el público es a los músicos que están en el escenario. Es una gira más íntima. Me apetecía hacer una gira así porque este año ofrecí un concierto en Menorca ante 50 personas, yo solo con la guitarra, y me pareció muy íntimo conectar con ellos después de la pandemia. Estoy muy agradecido a esta gira”, apuntó.

“Candela” es el nuevo tema, que incluye el disco recopilatorio “The Best of 2015-2022″ y que Pablo Motos puso en el programa: “Tiene una influencia un poco cubana y nace a través de un documental que grabé en La Habana con Buenavista Social Club, la mítica banda. Pude conocer a un par de los integrantes que aún están vivos y fue increíble. Tengo historias que van a estar en mi corazón de por vida. Y decidí hacer una canción con Nico Santos y dijimos de hacer una canción ya que estábamos allí y a ver qué pasaba con la influencia cubana, con la música, con los colores... Y salió esta canción”, contó.

Entre las curiosidades Álvaro Soler habló y enseñó ese bus de su gira en el que tanto le gusta dormir y al que no le falta ningún detalle, donde viaje toda la banda, 20 personas, durante la gira. Y ahí entran ya los pormenores que quiso saber Motos sobre la manera de asearse. “Dependemos de los teatros y de las salas donde tocamos. El otro día me duché en un sitio que no voy a decir en cuál fue pero había la ducha con una mampara y arriba, donde suele estar la alcachofa, había un agujero que era por donde salía el agua como si fuese un manantial. Entonces, dependiendo del día, hay días que te duchas con agua caliente y hay días que te duchas con agua fría”, eso sí aclaró que se ducha todos los días

“Yo siempre me ducho. De hecho soy un poo friki con esas cosas y me intento cuidar cuando estoy de gira. No bebo alcohol y tampoco hago mucha fiesta después de un concierto porque si no, en mi caso, la voz sufre mucho”, recalcó.

En un momento de la entrevista Pablo Motos tiene que volver a confirmar la palabra que quiere preguntar, se trata de “flexiteriano”. “Álvaro me han dicho que eres una persona flexiteriana, explícanos qué es”, dice Motos. “Básicamente que eres flexible. Es una comida consciente. No comer carne porque hay carne, si no saber de dónde viene y si es kilómetro cero y es buena. Y no comer carne ni pescado todos los días. Obviamente cada uno puede comer la carne que quiera, pero es verdad que no es bueno y no estamos ayudando al planeta y es mejor ser vegetariano. Entonces, yo me siento mejor, por mi salud y por el planeta, siendo vegetariano, pero cuando estoy en la Costa Brava y veo un pescado que sé que acaban de pescar, me como un buen pescado”, apostó.