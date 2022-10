Yo ya no veo series. De hecho, estoy hasta las pelotas de las series. Yo ya sólo veo series que no me hagan pensar. Y estoy hasta las trancas de recomendaciones. ¿Has visto la tercera temporada de tal? ¿No os parece que el quinto capítulo de la sexta es decepcionante? ¿Qué os parece que menganito sea el protagonista, si no tiene fuste ninguno? Estoy jarta. Detesto que en los chats de amigos me vengan con estas turras que, lo único que delatan, es que estamos metidos en casa sin saber qué hacer.

Sólo sabemos ver series. Ya no vamos al cine, no socializamos, le restamos importancia a levantarnos del sofá para sacar una entrada, a sentir la sensación de que se apaguen las luces. Esto no es cultura: es tragar. Es deglutir. Es que todo parezca lo mismo, que tenga el mismo valor. Antes, ir al cine era un plan maravilloso. Te encontrabas con amigos, quedabas antes o después. Te tomabas una caña. O un vino. Te metías en la sala y sabías que, durante al menos dos horas, no podías hablar.

Era mágico, casi una ceremonia. Dos horas de, como mucho, apretar la mano de tu compañía, llorar juntos, o reír hasta apoyar la cabeza en el hombro de la carcajada. Salías del cine y hablabas. Hablabas mucho con tu compañía. Te tomabas un café, o una copa. Y entre esa película y la siguiente, te enterabas de sus cosas, de sus preocupaciones. Ahora, nos ha acostumbrado a que sea mejor no ir al cine. Es mejor quedarse en casa y decidir a qué hora lo veo y cómo lo veo.

A que todo tiene que ser cuando yo quiera. Sin contar con los demás. Se trata, únicamente, de saber más que los demás. De adelantarse al siguiente episodio para decir algo antes que los demás. De ser el experto en series. De tener todas las plataformas, de haberse suscrito a todas, de consumir sin más información de la que te ofrece el comentario de un colega. Imaginen que eso fuera comer. Dejar dietas a la mitad, cambiar de salsa, de aceite, de cantidad. Estoy hasta las pelotas de series. He dicho.