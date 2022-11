Netflix presenta su suscripción “básica con anuncios” este jueves: ¿En qué consiste?

Este jueves a las 17:00h, Netflix incluirá en su catálogo una nueva forma de suscripción a la que han bautizado “básico con anuncios”, con la que pretende persuadir a sus clientes (a los que ya tiene y a los que aún está por convencer). La oferta es sencilla, los usuarios que opten por esta tarifa podrán acceder a muchos de sus contenidos a un precio sustancialmente menor (costará 5,49 euros al mes); a cambio, deberán consumir algo menos de cinco minutos de publicidad cada hora.

FILE PHOTO: The Netflix logo is pictured on a television remote in this illustration photograph taken in Encinitas, California, U.S., January 18, 2017. REUTERS/Mike Blake/File Photo FOTO: Mike Blake REUTERS

Además, los usuarios de esta tarifa subsidiada por publicidad tendrán limitado el uso de la plataforma a un único dispositivo registrado, sin posibilidad de simultaneidad con otros. Y además, la calidad de la imagen estará limitada a los 720p/HD como máximo. Y por último, también estará fuera de la mesa eso de descargarse los contenidos para verlos offline... al viajar en avión, por ejemplo.

Los responsables de la plataforma explicaron que esperan que esta nueva tarifa empuje también a muchos usuarios a hacer uso de la opción de la “transferencia de perfil”; que es una herramienta que se introdujo hace poco y que permite a los usuarios traspasar a otra cuenta sus recomendaciones personalizadas, su historial de visualización y todos los datos asociados a su avatar.

Pero quizás, lo más significativo es que la plataforma de streaming explicó que -por una cuestión de licencias- podrían estar vetados hasta un 10% de las series y de las películas. Y aunque no se ha especificado cuáles no podrán verse en nuestro país, sabemos que entre los títulos vetados en otros países donde se ha estrenado antes este nuevo modelo de tarificación, se encontrarán algunas tan necesarias como Peaky Blinders, Arrested Development, The Last Kingdom, o las cinco primeras temporadas de House Of Cards.

Peaky Blinders

Netflix declara la guerra a las cuentas compartidas

Otro punto clave en la estrategia de Netflix estrategia contra la pérdida de suscriptores será -según ha explicado la plataforma- la persecución contra el uso compartido de las cuentas. Ya han dejado claro que sólo pueden usar una misma cuenta las personas que viven en el mismo hogar.

Y que -en caso de detectar que no se cumple este requisito- se le cobrará al titular un importe adicional. La compañía verifica el posicionamiento de los espectadores a través de la dirección IP de la conexión con la que están accediendo a sus servicios, a través de los identificadores de los dispositivos y a través de la propia actividad de la cuenta.

Y con esta información, Netflix puede saber si se está usando una conexión diferente a la del titular de la cuenta. Y en el caso de que el usuario se conecte desde otra red, la compañía realizará una verificación del dispositivo para comprobar que está autorizado a usar dicha cuenta.

La finalidad de todo esto es evitar que otros usuarios -aunque se trate de forma acordada- utilicen una misma cuenta. Un fenómeno que en los últimos años ha permitido compartir gastos, por ejemplo, activando una cuenta que admite el uso simultáneo de cuatro dispositivos, cuyo coste (17,99 euros) se puede repartir entre cuatro personas.

Netflix le declara la guerra a las cuentas compartidas | Fuente: Mohamed Hassan / Pixabay FOTO: La Razón (Custom Credit)

Netflix es tajante en este aspecto: “Solo las personas que viven contigo pueden usar tu cuenta”. Y si detecta la compartición, avisa de que cobrará al titular un extra... como ya ha ocurrido en Chile, Costa Rica y Perú (allí se hizo las pruebas con nuevo sistema de vigilancia de IP’s).

La nueva estrategia de Netflix contra las cuentas compartidas comenzará a implementarse en todos los países a principios del 2023. También matizan desde la compañía que dicho cobro no será automático y que dará a los usuarios la opción de crear ‘subcuentas’, que permitirán el uso compartido a cambio de una tarifa ligeramente superior.