El fabricante de los hornos de “MasterChef” desmiente a Samantha Vallejo-Nágera y el error de Patricia Conde

Desde luego el tema de la polémica de “MasterChef Celebrity 7″ es el culebrón de las navidades. Tras las primeras declaraciones de Patricia Conde sobre su actitud en la última prueba antes de su expulsión, la victoria de Lorena Castell sobre Manu Baqueiro, las acusaciones de la actriz a lo que sucede en cocinas y la réplica de la productora Shine Iberia, se sucedieron opiniones de famosos que pasaron por el talent de TVE a favor y en contra y terminó con la sospecha de las posibles trampas de Patricia Conde. Ahora un nuevo capítulo inesperado ha salido a la luz y desmiente a Samantha Vallejo-Nágera y el supuesto sabotaje al cocinado de Conde.

Durante la primera parte de la final partida de “MasterChef Celebrity” de esta edición, Patricia Conde, Lorena Castell, María Escoté y Manu Baqueiro, los concursantes tenían que replicar un cocinado de Oriol Castro, haciéndolo al mismo tiempo que el chef en plató. Todos habían puesto su cocinado en el horno de marca Bosch, patrocinador del espacio culinario de TVE. Un poco más tarde, Castro indicaba que se abriera cada horno para que saliera el exceso de humedad de las gambas del cocinado.

Llegó entonces un instante dramático en el que Patricia Conde, sorprendida, decía para sí misma y sus compañeros que “está frío mi horno. Está frío”, en referencia a un apagado, en principio accidental. La cámara giraba hacia el plano de los jueces, donde Samantha Vallejo-Nágera informaba a Pepe Rodríguez y Jordi Cruz que creía que “Patricia ha apagado su horno con la pierna”.

Las redes sociales enseguida se llenaban de dudas y de críticas de los fans de Conde hacia un electrodoméstico que podía provocar un apagado accidental con una pierna. En Twitter concretamente, el usuario @latikaf_f nombraba a la famosa marca de electrodomésticos para hacer la crítica: “Espero que @BoschHomeEs se pronuncie. No os deja en buena posición que diga la jueza que vuestro horno de apaga solo... qué modelo es? Para ir descatalogándolo. Menuda publicidad os ha hecho @MasterChef_es”.

Pero la imagen de marca es muy importante para estas empresas que proporcionan millones en patrocinio de programas de cocina y enseguida, y a través de su cuenta oficial en redes sociales, el CM de Bosch quiso poner los puntos sobre las íes sobre la fiabilidad de sus productos y su manejo: “Como en el programa no se ve cómo se enciende o se apaga el horno, no podemos saber qué ha pasado. Sí podemos asegurar que el display de nuestros hornos está pensado para usarlo con un solo dedo, no con la pierna”.

Hola, entendemos tu preocupación. Como en el programa no se ve cómo se enciende o se apaga el horno, no podemos saber qué ha pasado. Sí podemos asegurar que el display de nuestros hornos está pensado para usarlo con un solo dedo, no con la pierna 😉. — BoschHomeEspaña (@BoschHomeEs) November 30, 2022

Esto desmiente tajantemente la declaración que hizo Vallejo-Nágera en el programa y deja solo como posibilidades que Patricia Conde apagara sin darse cuenta el horno con sus propias manos, o que cobre más fuerza lo insinuado por Conde en sus post de instagram: “Lo que insinúo es que contratéis a algún psicólogo para el programa que nos explique el porqué de las cosas. En plan ' no estás loco, te han apagado el horno’, por ejemplo”. Recordemos que Xuso Jones ya insinuó la existencia de una mano negra dentro de la producción del programa encaminada a generar polémica y enfrentamiento entre los jueces y los concursantes.