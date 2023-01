Miguel Lago comparte cómo casi pierde a su mujer tras complicaciones en el parto

Tras la gran noticia de que Alice Campello abandonaba la UCI tras sufrir graves complicaciones en el parto, en el programa de Antena 3 «Y ahora Sonsoles» hablaron con una ginecóloga para arrojar luz sobre lo ocurrido. Después de la intervención de la doctora, que explicó cómo intervienen los equipos médicos en estos casos, el colaborador de Sonsoles Miguel Lago quiso aportar la experiencia personal que vivió hace ya tiempo con su mujer.

“Lo conozco de primera mano y te lo puedo contar en un minuto y medio, porque lo conté al año de ocurrir”, arrancaba el tertuliano. “El parto va bien, no hay ningún problema. De hecho, llamamos a su madre y nos hicimos fotos. Pero, de repente, aquello fue como cuando se desprende una manguera de un grifo: de mi esposa Laura comenzó a emanar sangre, se la llevaron con absoluta urgencia a quirófano, donde le pusieron el balón de Bakri”, un instrumento que había explicado previamente la ginecóloga y que por aquel entonces era un recurso novedoso en algunos hospitales.

«Fueron unas horas angustiosas. Ya pasado un tiempo y lo puedo contar con tranquilidad, porque Dios no quiso que a mi esposa le tocase aquel día. Pero ocurre e insisto: no se murió porque no le tocaba» proseguía Miguel visiblemente conmovido. También quiso volver a agradecer el trabajo de los médicos, gracias a quienes como en el caso de Alice Campello y Morata ellos también tuvieron un desenlace afortunado: “fue exactamente como lo ha contado la ginecóloga: le pusieron el balón, pasó la noche en la UCI, Ana además fue prematura, pero mi mujer ya estaba en su habitación a los dos o tres días y a los ocho o nueve días, ya estábamos todos en casa”