Asier Etxeandia y María Guerra, protagonistas del nuevo ‘Al cielo con ella’ de Henar Álvarez

La nueva entrega de "Al cielo con ella" emitida esta noche contará con dos invitados vinculados directamente al mundo del cine. Asier Etxeandia abrirá la noche para hablar de "Frontera", la película que estrenará en diciembre, y comentará cómo ha gestionado en su carrera la sensación de síndrome del impostor. El actor también compartirá algunas experiencias profesionales y personales relacionadas con su trayectoria en la industria audiovisual.

Posteriormente, María Guerra, periodista y directora del podcast "La Script", aportará su visión sobre el papel de la mujer en el cine. Con más de 30 años como informadora cinematográfica, Guerra analizará la evolución de los roles femeninos en pantalla y explicará por qué considera necesario que las protagonistas se alejen de funciones tradicionales. Además, revisará el impacto del movimiento #MeToo y valorará si podría producirse un proceso similar en España.

En esta edición, Henar Álvarez dedicará parte del programa a reflexionar sobre las dinámicas de pareja en las que algunos hombres se sienten amenazados por el éxito profesional de las mujeres, y abordará situaciones en las que ellas tienden a minimizar sus logros. Por su parte, Ana Morgade ofrecerá una sección centrada en desmontar la percepción de que "el feminismo se ha ido de las manos", con su habitual mezcla de humor y análisis.

La emisión concluirá con la actuación musical de Manny Calavera, encargados de cerrar un programa centrado en el cine, la igualdad y la actualidad social.