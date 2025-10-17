Un cacareo en la tertulia del ‘Hoy por Hoy’ provoca el enfado de Berna González Harbour y su salida en directo

La tertulia del programa Hoy por Hoy de la Cadena SER vivió este viernes un momento inusual de tensión entre la periodista Berna González Harbour y el analista político Javier Aroca. Un comentario interpretado como una burla provocó la salida momentánea de la colaboradora de El País del estudio que conduce Àngels Barceló.

El desencuentro se produjo durante un debate sobre el caso Koldo y la implicación política del exministro José Luis Ábalos. González Harbour defendía que es necesario “asumir responsabilidades políticas, más allá del recorrido judicial”, cuando se escuchó un ruido por parte de Aroca que la periodista interpretó como un cacareo. Visiblemente alterada, respondió: "¿Qué? Me levanto y me voy. ¿¡Me estás llamando gallina!?".

Aroca replicó de inmediato que no había tenido esa intención: "He hecho po‑po‑po, que significa que no estoy de acuerdo contigo. Yo no sé hacer la gallina". Pese a la aclaración, González Harbour se levantó y abandonó momentáneamente el estudio, mientras Barceló trataba de reconducir la situación y continuar el debate.

Un momento viral y un regreso con tensión

El incidente, ocurrido en directo, generó numerosos comentarios en redes sociales. Algunos usuarios lo interpretaron como un gesto de falta de respeto o machismo; otros, como un simple malentendido amplificado por la tensión del momento.

Minutos después, la periodista regresó al estudio y la presentadora intentó rebajar la tensión asegurando que todo se había debido a “un malentendido”. Aroca ofreció una disculpa: "No he hecho la gallina, pero si le ha parecido que lo he hecho, le pido disculpas". González Harbour respondió con ironía: "Tus disculpas son como esas de los gobiernos que dicen: 'A quien se pueda sentir molesto, le pido disculpas'".

El programa prosiguió con normalidad tras el incidente, aunque el breve choque entre ambos tertulianos se convirtió en uno de los momentos más comentados del día tanto en redes como entre los oyentes del espacio matinal.