'De Viernes' llama a la exmujer de Ábalos para desvelar su "doble vida"

'De Viernes' no faltará esta semana a su cita habitual con la audiencia de Telecinco y, este viernes 17 de octubre a partir de las 22:00 horas, dedicará su programa a la actualidad política entrevistando en el plató a Carolina Perles, la exmujer del exministro y exsecretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos.

Raquel Mosquera y Sonia Monroy completan el plantel de invitados, en una noche en la que también se repasará la última hora de 'Supervivientes All Stars' con las valoraciones de Rocío Flores, José Carlos Montoya, María Jesús Ruiz, Aurah Ruiz, Olga Moreno, Elena Rodríguez y Alejandro Albalá, entre otros colaboradores.

Después de la comparecencia de José Luis Ábalos ante el Tribunal Supremo, donde decidió acogerse a su derecho a no declarar, su exmujer Carolina Perles se sentará dispuesta a contar detalles y episodios desconocidos de su matrimonio. Todo ello, en una semana en la que también han sido reveladas fotografías de la fiesta sorpresa por su 60º cumpleaños junto a dirigentes socialistas y otras en las que aparecen fajos de billetes en su despacho.

Perles relatará cómo se produjo la transformación de Ábalos en una persona muy diferente a la que conoció y con la que se casó en 2008, detallará cómo se enteró de su doble vida y cómo fue su ruptura, coincidiendo con el momento en el que a ella le diagnostican una grave enfermedad.

Por otro lado, el formato presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona, contará con la presencia de Raquel Mosquera, que por primera vez acudirá al programa tras el sorprendente ingreso en una prisión francesa de su marido, Isi.

La popular peluquera relatará cómo está afrontando uno de los momentos más duros de su vida, así como desvelará todo lo que sabe sobre su detención, su situación en la cárcel y cómo se plantea el futuro. Además, responderá a un nuevo frente abierto en su vida: una supuesta deuda de más de 500.000 euros con diferentes proveedores de su empresa.

Otra de las protagonistas será Sonia Monroy, que regresa al plató de Mediaset cuatro días después del fallecimiento de su hermana Mari Ángeles para relatar el difícil momento por el que está pasando, cómo fueron sus últimas horas y cómo fue su despedida. Asimismo, se reencontrará con Yola Berrocal, quien llega dispuesta a desmontar su relato en torno a la verdadera relación con su hermana.