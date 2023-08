Carles Lamelo: «Tengo muchas ganas de ascender el Kilimanjaro, un regalo de mi familia»

Le comento a Carles Lamelo, presentador del espacio «Gente Viajera» en Onda Cero todos los fines de semana a las 12:00 horas, que cómo es posible que no esté ya de vacaciones. «Bueno, sí, la verdad es que no predicamos con el ejemplo», dice riendo justo antes de matizar que buscará «unos días entre semana, como el programa es el fin de semana, pues uno siempre puede hacer una escapada de irse el domingo por la noche y volver el viernes, aunque siempre va con el portátil en la maleta».

«Gente Viajera», y aquí sigue...

Entendemos que justo es la época del año en la que es más importante hablar de viajes por dos motivos. En primer lugar, porque como nosotros nos dedicamos todo el año a contarle a la gente viajeraa lo que es interesante ver y conocer de nuestro país, pues sabemos que hay gente que está de vacaciones por España y que a lo mejor escuchándonos, pues entera de que cerca del sitio en el que se encuentra, pues se puede acercar a otro municipio y ver un museo, puede ir a ver un festival gastronómico o disfrutar de un festival gastronómico. Se puede acercar a una ruta de senderismo. Es decir, que vamos a intentar explicarle a la gente qué cosas puede hacerpor España, porque a lo mejor le piden más o menos cerca y aprovecha para cambiar de rumbo. No creo que la gente decida sus vacaciones en el último minuto, pero también hay casos, así que a lo mejor también inspiramos. Y luego está la idea de los viajes internacionales. Pues vamos a aprovechar para conocer viajes más aspiracionales, para que la gente tenga ideas para sus próximas vacaciones, que no necesariamente tienen que ser en la época veraniega. Hay muchos destinos que hacen un esfuerzo muy potente por desestacionalizar, por acercar a los viajeros una propuesta diferente y singular para organizarse una escapada fuera de las temporadas más altas. Y por eso también vamos a hablar de esos destinos un poquito más lejanos. Y porque al final, si a lo mejor no nos hemos podido pegar un viajazo, pues escuchas la radio, aunque estés tumbado al sol en una playa o descansando en la montaña. Te imaginas que estás en unas islas del Pacífico o en sitios realmente más sorprendentes.

Parece complicado transmitir las sensaciones de los viajes por las ondas.

Para nosotros es muy importante la idea de la imaginación, por eso jugamos mucho con los sonidos, intentamos grabar cómo suenan los lugares a los que vamos o encontrar los sonidos reales de los sitios en los que nos encontramos y la música que también sirve para ilustrar. Al final, jugar con la imaginación yo creo que tiene un punto muy potente, es un reto, evidentemente es mucho más fácil explicarle a alguien cómo es un lugar mostrándose solo en un vídeo a la que hacen grabaciones, filmaciones con drones, lo que son todo tipo de cosas muy sofisticadas en el audiovisual, que está muy bien. Pero nosotros en la radio, pues tenemos la esa cercanía con el oyente, esa capacidad de hacerle viajar con la imaginación. Y bueno, no olvidemos de que la radio también tiene un lujazo, que es poder explicar las cosas con cierto detenimiento, con un poquito más de minutos, con un poquito más de calma, sin estar tan pendientes a lo mejor del reloj en la escaleta. Y eso es algo que yo creo que gana la radio, pero sobre todo ganan los oyentes.

Casi 35 años en antena y no deja de ganar oyentes

«Gente viajera» es el programa de viajes líder en España, que estamos haciendo la temporada número 33, pero no sería justo que hablara sello mucho de esto sin mencionar a Esther Eiros, que fue la creadora del programa en los años 90, su directora durante 32 temporadas. Yo en realidad solo llevo esta temporada al frente del programa, ha sido un reto muy potente y es verdad que nos esforzamos todos día a día y también nuestra cadena para seguir sumando, cada vez más oyentes en el EGM. Estamos contentos haciendo balance de cómo ha ido este año, tanto desde el punto de vista de los contenidos como en la parte de participación, como de la audiencia, ha ido muy bien y bueno, esperemos seguir sumando. Pero en realidad el mérito de todo esto es de Esther Eiros, que es quien creó este programa en los años 90 y ha sido su directora todo este tiempo. Pero vamos, que ha sido un reto grande, es un trasatlántico. La verdad es que se es ponerse al frente de una marca muy consolidada en el sector turístico en España, en la radio. Y bueno, ha sido un gustazo poder contar con la confianza de Onda Cero, que ha confiado en mí y no puedo más que agradecerse.

Hizo un Máster en análisis político, ¿tuvo que cambiar el chip?

Empecé en la radio municipal con 16 años y lo primero que hice en la radio y por lo tanto en el periodismo, aunque te digo tenía 16 años, ni siquiera había llegado a la facultad, fue hacer un espacio de rutas de fin de semana, de senderismo, porque yo colaboraba con un grupo de senderismo y me gustaba la montaña, me gusta la montaña. Y lo primero que hice en la radio fue contar qué hay que hacer en un fin de semana a la gente que le gustaba hacer senderismo. Así que en realidad, luego dejé todo esto de lado y ha sido el oficio que me ha ido colocando. Durante mi trabajo he hecho otras muchas cosas, mucha Radio Magazine, Radio Informativa, he hecho política, he cubierto información política mucho tiempo, información de economía y ahora, desde hace un tiempo, me puse a la frente de la edición regional de Cataluña de gente viajera, después tranco la bola en la edición nacional y ahora estoy a la frente del programa. Y es verdad que es un cambio de registro completamente distinto, pero es un formato tan agradecido, porque hablas de, yo siempre lo digo, que casi siempre damos buenas noticias, porque sobre todo evocamos a la gente a que disfrute su tiempo de ocio, a que que conozca la cultura, el patrimonio, etcétera. Tiene una parte de periodismo cultural muy fuerte y eso yo creo que es una cosa para mí muy gratificante, pero también creo que lo es para los oyentes. Así que sí que es un cambio de registro, pero en este oficio nuestro hay que reinventar constantemente. Y la verdad es que es un placer. Yo soy bastante culo inquieto, así que me gusta cada cierto tiempo cambiar y este cambio ha sido muy estimulante.

La radio y los viajes han cambiado con los años y las tecnologías ¿Cómo se enfrenta uno a la nueva temporada para seguir atraer oyentes con contenidos que resulten?

Estamos muy ilusionados con todos los cambios tecnológicos que está habiendo y tratamos de abanderarlos tanto como nos es posible. Es decir, para nosotros es una oportunidad enorme explorar nuevas narrativas, porque somos un programa especializado y eso tiene una enorme ventaja. Muchos de nuestros contenidos, no todos, porque muchos están vinculados con la actualidad, pero muchos de nuestros contenidos no diría que son de fondo de armario, pero tienen una vida un poquito más larga que otros contenidos radiofónicos. Es decir, nosotros podemos hablar de una ruta en ferrocarril, yo que sé, por Mongolia y eso poco va a cambiar en los próximos meses. Nosotros lo contamos hoy en la radio, pero luego está en todas las plataformas de audio en onda cero punto es barra gente viajera, está en la aplicación de onda cero y se puede escuchar. Además de escucharnos en directo, luego nos puede consumir a la carta. O incluso a lo mejor no se ha escuchado hoy, le ha parecido evocador ese destino, dentro de seis meses se plantea ese viaje y vuelve a recuperar el sonido, a lo mejor tomando nota con lápiz y papel para coger ideas para sus viajes. O sea que para nosotros, la parte del desarrollo del audio digital es muy importante, nos estamos sumando a ello y queremos que en la nueva temporada cada vez haya mayor interacción con los oyentes que nos escuchan en directo, pero también los que lo hacen a la carta. Y luego las redes sociales vamos a apostar muy fuerte por compartir más experiencias, aunque somos periodistas de radio, entendemos que ahora también hay que mostrar con imágenes lo que hacemos y compartir un poco el backstage, o sea, cómo se hace el programa, lo que sea tras tienda, que me gusta más que backstage, siempre me gusta usar una palabra española, ¿no? La trastienda de lo que hacemos, entonces vamos a usar nuestros perfiles digitales para contarle a la gente que realmente nosotros nos encargamos de ir a conocer los destinos para explicárselos en primera persona, pero con esa idea de hacerlos es un poquito de prescriptor, de ayudarles a tener ideas. No sentamos cátedras, sino que simplemente lo que vemos, que nos parece relevante e interesante, lo aprovechamos. Y creo que eso para la radio, para el periodismo de viajes, es una gran oportunidad, porque a diferencia de lo que ocurre con algunos generadores de contenido digital, nosotros hacemos un esfuerzo por documentarnos, por encontrar información relevante, por salir de lugares comunes, por plantear irse a París o irse a Roma y no visitar, o no proponer visitar los lugares que todo el mundo sabe que tiene que ir a ver, sino ir a buscar una narrativa distinta de conocer esos destinos que son muy populares, muy visitados, donde van millones de personas todos los años pero que la gente quiere conocer de otra manera, a veces más, no sé, más enraizados en la historia, pero en la historia a lo mejor de la cultura popular, ¿no? ¿Por qué no visitar una ciudad clásica, pero a ritmo de música, de festivales, de la gastronomía de autor, del mundo del cómic, de la cultura popular o yo que sé, de las tendencias de la moda. Es decir, que intentamos buscar nuevas maneras de contar los destinos, porque la información básica la gente la encuentra en muchísimos sitios y nosotros lo que tenemos que hacer es el esfuerzo y lo hacemos encantados de buscarle nuevas narrativas. Entonces, la parte digital explora mucho la imagen y los lugares comunes y que todo es maravilloso y fantástico y estupendo, pero nosotros tenemos que contar las cosas con otros adjetivos, con otros datos, con otra forma de explicar las cosas, creo yo, que realmente aporte algo diferencial, que justifique el trabajo que hacemos como periodistas y el esfuerzo que hacen los oyentes por elegirnos

¿Qué cree que demanda el oyente de un programa como «Gente Viajera»?

Espero que sobre todo lo que demande es cercanía, proximidad. Hablemos de lo que hablemos es una de las señas de identidad en nuestra cadena. Para nosotros es muy importante que esto de los viajes, que es algo además alegre, que la gente utiliza las vacaciones para deshacerse de las rutinas del día a día, que busca en evadirse y que busca entretenerse, pues que nosotros primero seamos como buenos compañeros de viaje. Vayamos donde vayamos, intentamos que haya, pues eso, mucha cercanía con los oyentes. Y abrimos ventanas también a su participación, algo que hemos venido incrementando en la temporada que ha acabado y que vamos a potenciar muchísimo en la próxima temporada. Los oyentes saben que pueden pedirnos destinos a la carta. Es decir, si están pensando en un destino vacacional y quieren consejos concretos o quieren rutas fuera de lo que es lo evidente, como hemos contado, que nos lo pueden pedir. Hay vías de participación a través del WhatsApp, de las redes sociales y del correo electrónico, y nos pueden pedir destinos a la carta de aquellos lugares a los que quieren ir. También pueden contarnos sus experiencias, hacer ellos mismos de recomendadores, incluso plantearnos dudas más operativas. Hicimos hace poco un especial de cruceros para principiantes que tuvo muchísimo éxito porque es un formato vacacional que está creciendo mucho en España, pero que hay mucha gente que no ha probado nunca. Entonces tiene dudas tan evidentes o más que evidentes, tan imprescindibles, pero no por ello bien resueltas a lo mejor en otras fuentes informativas, como no sé qué meter en la maleta, tengo que contratar el paquete de bebidas o no, las instrucciones tienen alternativa, por ejemplo, si llego a puerto o tengo que contratarlas de la naviera. Es decir, ese tipo de cosas muy prácticas, pero que creo que nosotros también tenemos que responder de una manera documentada, que yo creo es elemento de diferencial. Nosotros un oyente nos plantea algo, en el directo le damos una pequeña pincelada, pero luego tardamos una o dos semanas en darle respuesta en la antena, primero, porque hay muchas peticiones, afortunadamente, y segundo, porque es que nos esforzamos en buscar algo que él no encontraría en Google, con una búsqueda, porque eso no tendría valor para el oyente ni mérito para nosotros. Creo que tenemos que hacer ese trabajo con mucha responsabilidad, porque es una inversión de tiempo y de dinero muy importante en las vacaciones y hay muchas expectativas puestas en ello. Así que no queremos defraudar a los viajeros.

¿Qué viaje–escuchando «Gente Viajera»– ha dicho, «me lo apunto»?

La verdad es que me ha apuntado muchísimos, ya de antes incluso. Para mí viajar es una pasión. Siempre que he podido desde la adolescencia he intentado viajar con mi mochila. Ahora tengo dos niños y viajo con mi mujer y es otra manera de viajar diferente. Es una pena porque pasan por delante nuestro muchos destinos a los que me encantaría viajar y el periodismo siempre nos permite hacerlo, aunque estemos en un programa de viajes. Pero, por ejemplo, tengo muchas ganas de irme al Kilimanjaro, por ejemplo, y ascenderlo, que es un regalo que me ha hecho mi familia para mi último cumpleaños. Ahora falta encontrar en el calendario la manera de hacerlo posible para poder subirse. Yo creo que es el siguiente viaje, así por placer, que voy a hacer. Y luego irme con mis hijos y con mi mujer a Filipinas también, que es un destino emergente que antes de la pandemia empezaba como un poco a despuntar en España. Y bueno, es verdad que hay dificultad para... Se encarece mucho esta opción con los vuelos, pero es un destino que tengo muy a las ganas de conocer. Y luego soy un enorme entusiasta de todo lo que es Hispanoamérica, porque creo que nos une una historia compartida, que nos une el idioma, por supuesto, una manera de entender el mundo y creo que tiene que haber cada vez más lazos y los viajes. Es una manera estupenda de conocer a gente, de conocer otras culturas y yo creo que la parte latinoamericana es algo que a poco que podamos, tenemos que ir a conocer mejor.