María Patiño, atacada por un perro que la arrastró por la calle

La actualidad la marca Anabel Pantoja, quien acapara todas las miradas desde que el pasado viernes ingresase a su hija en el hospital. La pequeña Alma, fruto de su relación con David Rodríguez, ha tenido que ser ingresada en la Unidad de Medicina Intensiva del Hospital Materno Infantil de Gran Canaria. Este ha sido uno de los temas principales del programa ‘Ni que fuéramos Shhh’, donde Belén Esteban ha causado baja para no enfrentarse a esta cruda realidad. María Patiño, la presentadora, ha confesado que en el equipo son conocedores de la dura circunstancia que atraviesa su excompañera desde el pasado jueves, cuando visitó por primera vez el centro médico. Eso sí, por expreso deseo de Belén y por escrupuloso respeto a Anabel y su hija, decidieron no tratar el tema. Así lo ha confesado la periodista en la tarde de este lunes en el programa de TEN, donde en su lugar ha querido hablar de sus propios problemas médicos. Al menos sí sobre el que le sobrevino tras ser atacada por un perro.

María Patiño en "Ni que fuéramos Shhh" Ten

Aunque desde todas las cadenas y programas se ha dejado un destacado hueco a la última hora sobre la niña de Anabel Pantoja, también había en la escaleta lugar para otras cuestiones. Así, María Patiño ha desvelado a sus compañeros de plató el motivo por el cual caminaba cojeando, para lo cual no ha dudado en levantarse de su asiento y pasearse para demostrar su torpeza. Todo responde a un susto mayúsculo que se ha llevado y cuyas secuelas aún arrastra: “Me voy a levantar poco a poco, porque he tenido un problema en la rodilla”, comenzaba a desvelar, para después escucharse la voz de David Valldeperas invitándola a contarle al público el motivo de su cojera: “Yo creo que tienes que explicarle a la audiencia qué te pasa”.

Ella no lo dudó ni un segundo y entró en materia a narrar su estrafalaria historia: “A ver, ayer tuve un problema con un perro grande que quiso atacar a mi perro y me metí en medio. Le cogí de la cola para que no atacara a Beige y me arrastró por la acera. No sé qué raza era, pero desde luego tenía que llevar un bozal que no llevaba. El perro de la señora se le escapó, mi perro se asustó y salió corriendo, el otro iba detrás, le agarré y me arrastró por la acera de mi calle. Era enorme, empecé a pedir ayuda y un chico me ayudó”, narra la presentadora de ‘Ni que fuéramos Shhh’, que cree que ha salvado la vida de milagro, tanto la suya como la de su perro Beige.

María Patiño en una caída de archivo con otro perro Mediaset

Pero, es más, añade que no es la primera vez que se ha tenido que medir las fuerzas con este mismo perro, que ya ha sentido peligro ante su presencia y ha tenido algún que otro percance. No culpa, ni mucho menos, al perro, sino a la dueña. Es por eso que María Patiño anuncie en directo desde su programa su intención de emprender acciones legales contra ella. No tanto por el hecho de que se le escapase, pues esto le podría suceder a cualquier persona y más teniendo en cuenta las gigantes dimensiones del can que describe la presentadora. Está dispuesta a llevarla ante la justicia porque no hizo ni el más mínimo gesto por frenar a su perro y por impedir que se acercase a ella y su propia mascota, ocasionando una situación de miedo e inseguridad en ambos. Pero, además, ahora como prueba de lo sufrido un moretón le corona la rodilla, impidiéndole andar con normalidad.