¿Cuánto cobraba María Lapiedra por acudir a un programa de televisión?

María Lapiedra ha vuelto a ser noticia esta semana tras su paso por el podcast de Malbert, “Querido hater” en Podimo, donde se ha abierto sobre algunos de los momentos más polémicos de su trayectoria televisiva. Con sinceridad y sin filtros, Lapiedra ha hablado sobre los inicios de "Sálvame" y ha revelado el caché que llegó a ganar en la televisión. "¿Por un programa? 15.000 o 20.000 euros", declaró sin rodeos, sorprendiendo a la audiencia con la cifra que llegó a cobrar por sus apariciones.

Lapiedra recordó también el primer "Sálvame Golfo", la versión nocturna del programa que después pasaría a la franja de las tardes y se mantendría durante 14 años en antena. La colaboradora detalló cómo en 2009 fue protagonista de una escena controvertida cuando Kiko Hernández le arrancó el vestido en directo, un momento que generó un gran revuelo en aquel entonces. “Me dijeron: ‘Te pagamos tanto si tú haces ver que eres azafata y vas poniendo agua’. Y Kiko iba a decir: ‘Ay, hace mucho calor, ¿no?’. Todo estaba pactado, hasta que él me quitara el vestido”, confesó.

El montaje con Kiko Hernández

Sobre el incidente con Kiko Hernández, Lapiedra asegura que fue un acuerdo. “Querían mucha audiencia y la consiguieron”, contó, explicando que el formato buscaba sorprender a la audiencia desde su estreno. “Era la primera vez que hacían 'Sálvame', y la idea era impactar desde el inicio”, añadió. Este montaje, en el que ella aparecía como azafata y él hacía una broma sobre el calor, era una de varias estrategias que el programa empleaba para captar la atención del público.

El presentador del podcast, Malbert, le preguntó si se sintió utilizada durante esas apariciones. María respondió sin dudarlo: “En ese momento no, porque era mi sustento, vivía de hacer stripteases”. Sin embargo, la colaboradora dejó claro que considera que hoy en día este tipo de espectáculos ya no tienen cabida en televisión. “Ahora una cosa así no se haría, ni en tele ni en ningún lado. Parece que la cosa ya va mejor, ¿sabes?”, reflexionó.

Su estrategia en televisión

Lapiedra explicó también que su enfoque en televisión era seguir el juego sin contradecir al equipo de producción, pues sabía que mostrarse seria o contrariada podría limitar sus futuras apariciones. “Yo me hacía la tonta porque, si me pongo seria, ya no me van a llamar más”, confesó, explicando que prefería mantener el perfil que le pedían para garantizar su lugar en el medio. Y añadió con humor: “Yo le decía a mi repre: ‘Tú pide mucho, tú pide mucho, que yo me desnudo’”.

Las declaraciones de María Lapiedra, tanto sobre los montajes de "Sálvame" como sobre su caché en televisión, han dejado en claro las estrategias que algunos personajes emplean para mantenerse vigentes en el mundo de la televisión.