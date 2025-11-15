Tras trece ediciones de 'MasterChef', diez de su versión Celebrity, once de Júnior y dos especiales con cocineros de la tercera edad, son innumerables las recetas que se han mostrado en el certamen culinario por excelencia de la televisión pública, producido por Shine Iberia. A la espera de la gran final de este lunes de la edición estelar del concurso, en la que competirán Mariló Montero, Miguel Torres, Torito y Juanjo Bona, uno de los tres jueces de 'MasterChef', Jordi Cruz, ha compartido en sus redes sociales qué queso considera imprescindible para elaborar una salsa carbonara "como Dios manda" (nada de nata para cocinar), haciendo así la espera de esta esperada final mucho más amena con un buen plato de pasta.

A la hora de preparar una auténtica pasta carbonara, muchos pensarán automáticamente en el queso parmesano, pero Jordi Cruz se encarga de aclarar el error. En un vídeo compartido en sus redes, el chef muestra dos variedades muy conocidas en Italia: el Grana Padano y el Parmigiano Reggiano, ambos elaborados con leche de vaca. "Para hacer un kilo de queso se necesitan unos 15 litros de leche", explica Cruz, quien destaca que su producción se mantiene durante todo el año porque las vacas se alimentan de forma constante, dando lugar a un queso duro, ideal para rallar y perfecto para coronar una pizza o un plato de pasta. Sin embargo, el verdadero protagonista de la salsa carbonara tradicional es otro: el Pecorino Romano, un queso más salado y con carácter, elaborado con leche de oveja. "Su mejor momento es la primavera", añade el chef, “cuando las ovejas pastan y la hierba está en su punto”. Jordi admite que se puede añadir un toque de parmesano sin problema, pero insiste en que "el que no puede faltar es el pecorino". Y con esa lección magistral sobre quesos italianos, nada mejor que disfrutar de un buen plato de carbonara (sin nata, por supuesto) para amenizar el fin de semana y la espera de la gran final de 'MasterChef'.