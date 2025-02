Eva Soriano estalla tras el odio recibido por su defensa de “La Isla de las Tentaciones”

Eva Soriano ha pasado de disfrutar de “La Isla de las Tentaciones” a convertirse en el blanco de duras críticas en redes sociales. La cómica y presentadora de “Cuerpos Especiales” en Europa FM expresó su enfado contra quienes desprecian el reality por considerarlo “televisión basura” y menosprecian a quienes lo ven. Su defensa del formato ha provocado una oleada de insultos y ataques, llevándola a emitir un comunicado en el que reivindica su derecho a consumir el contenido que le apetezca sin ser juzgada.

Todo comenzó cuando Soriano habló en su programa sobre la tendencia de algunos a mirar por encima del hombro a quienes disfrutan de la televisión de entretenimiento. “Estoy cansada de la gente que juzga por los contenidos que ves en televisión”, comentó indignada. En su opinión, ver un reality no es sinónimo de falta de cultura: “Puedes ver un reality y después ‘El Apartamento’”. Estas palabras no sentaron bien a algunos usuarios en redes, que no tardaron en responder con críticas feroces.

El aluvión de comentarios negativos llevó a la humorista a compartir un extenso hilo en X (antes Twitter) explicando su postura. En él, aclaró que su discurso se hizo en clave de humor, utilizando la ironía para desmontar la idea de que ciertos formatos televisivos restan valor intelectual a quien los consume. “Hago un programa de comedia. COMEDIA, lo pongo en mayúsculas porque a veces se olvida esto”, subrayó Soriano, molesta con la virulencia de los ataques recibidos.

Más allá de la defensa del reality, la presentadora quiso señalar lo que considera una dinámica tóxica en redes sociales, donde cualquier comentario se convierte en motivo de linchamiento. “Esto no va de aceptar críticas o no, esto va de lo de siempre: faltar, insultar y odiar”, lamentó. A pesar de ello, dejó claro que seguirá haciendo su trabajo sin miedo a las opiniones ajenas.

Soriano, que también colabora en “La Revuelta” de RTVE, ha recibido el apoyo de muchos seguidores que coinciden con su visión. En su mensaje final, quiso agradecer a quienes la respaldan y dejó un recado para sus detractores: “A los que me odiáis, insultáis y faltáis sin miramiento alguno, espero que tengáis un buen día”.