Evan Shapiro, el «cartógrafo» del entretenimiento, estará en el cuarto Iberseries

El analista y productor Evan Shapiro, ganador de premios Emmy y Peabody, y ampliamente respetado por su "Mapa del Universo de los Medios", una referencia vital para entender el panorama mediático actual, será el encargado de inaugurar la cuarta edición de Iberseries & Platino Industria 2024, que se tendrá lugar del 1 al 4 de octubre en Matadero Madrid. Conocido por su experiencia en la industria del entretenimiento, Shapiro ofrecerá la Keynote de Negocio titulada "Prosperando en los mercados iberoamericanos en la era user-centric". Su participación es uno de los mayores atractivos del evento, ya que se trata de una de las figuras más influyentes en el sector audiovisual.

Además de su destacada labor como analista y productor, Shapiro es profesor en las escuelas de negocios de NYU y Fordham y presidente del consejo de One Diverse Industry. Entre sus producciones más exitosas se encuentran "Portlandia", "This Film Is Not Yet Rated" y "Comedy Bang Bang". Su visión y experiencia enriquecerán el programa de conferencias de Iberseries & Platino Industria, ofreciendo a los asistentes una oportunidad única para aprender de uno de los líderes intelectuales más respetados de la industria.

En su Keynote, Shapiro abordará el estado actual de los medios de comunicación y el papel fundamental de los mercados iberoamericanos en un contexto audiovisual cada vez más centrado en el usuario. "El panorama de los medios de comunicación no está cambiando, ha cambiado. Los consumidores tienen ahora el control y utilizan dispositivos tecnológicos para ejercer su poder", afirma Shapiro. Este enfoque será esencial para los asistentes, que buscan adaptarse a una industria en constante evolución.

Iberseries & Platino Industria 2024 contará con un variado programa de actividades, que incluirá conferencias, paneles y spotlights. Este año, se sumarán destacados expertos y ejecutivos del sector, como Marta Sanz de AMC Networks International Southern Europe, Emilio Sánchez Zaballos de atresplayer, y Dago García de Caracol TV, entre otros. Estos panelistas compartirán sus conocimientos y estrategias sobre temas cruciales como las tendencias globales, los modelos de negocio emergentes y las oportunidades de financiación.

Entre los paneles destacados, se encuentran "El futuro de la financiación: estrategias y mitigación de riesgos", que analizará el estado actual de la industria y las dinámicas de negocio, y "Inspiración en acción: showrunners, el ADN del proyecto", donde participarán reconocidos creadores y directores como Arantxa Echevarría y Amaya Muruzabal. Estos paneles ofrecerán a los asistentes una visión integral de las tendencias actuales y futuras del sector audiovisual.

Otra actividad clave será la jornada US Day, dedicada a los contenidos hispanos en Estados Unidos. Este segmento incluirá paneles sobre cómo crear películas y series que resuenen con el público hispano en EUA, destacando las estrategias de producción y las necesidades de los commissioners. Participarán figuras como Carlos Quintanilla de Sony Pictures Television y Leonardo Zimbrón de 3Pas Studios, quienes discutirán las mejores prácticas para alcanzar el éxito comercial en este mercado.

El evento también abordará temas de innovación tecnológica en el audiovisual, como la implementación del Doble Digital y el impacto de la inteligencia artificial. La conferencia "Impacto de la IA en el sector audiovisual: usos y consecuencias" reunirá a expertos como Santiago Yuste de Secuoya Content Group y Ricardo Vaca de Barlovento Comunicación para discutir las oportunidades y desafíos que presenta esta tecnología en la creación y distribución de contenido.

Además, se explorará el consumo de contenido por la Generación Z en el panel "Generación Z: Consumo, Engagement y Nuevos Modelos de Negocio", que analizará cómo esta demografía interactúa con el contenido audiovisual y las oportunidades que presenta para las marcas. Participarán Gonzalo Pastor de Webedia España y Pilar Sánchez Macías de YouTube, entre otros.

Iberseries & Platino Industria 2024 será un evento esencial para profesionales del sector audiovisual, proporcionando un espacio para el intercambio de ideas, la creación de sinergias y el impulso de proyectos innovadores. Con la presencia de líderes como Evan Shapiro y una agenda repleta de actividades y paneles de alto nivel, este encuentro se perfila como una cita ineludible para todos aquellos interesados en el futuro de la industria audiovisual iberoamericana.