Javier Cansado anuncia que padece cáncer y se retira temporalmente de los medios

El humorista y locutor de radio Javier Cansado ha comunicado que padece cáncer. La enfermedad le fue diagnosticada este verano, según ha explicado en un mensaje publicado en su cuenta de la red social X.

“Me puse enfermo, un tumor era el culpable. Me han operado y esta semana empiezo el tratamiento, así que estaré varios meses sin participar en mis movidas”, relató el miembro del dúo Faemino y Cansado.

La publicación ha recibido miles de mensajes de apoyo, ante lo que Cansado respondió con su habitual sentido del humor: “Muchas gracias. Después de leeros no me queda otra que curarme!!!!”.

Nacido en Carabanchel en 1957, Cansado alcanzó gran popularidad junto a su amigo y guionista Carlos Faemino a principios de los años 80. Empezaron actuando de manera improvisada en la calle y pronto dieron el salto a la televisión con apariciones en el recordado programa 'La bola de cristal'.

Más adelante, tuvieron un espacio propio y participaron en formatos de éxito como 'Crónicas Marcianas'. También hicieron cameos en el cine, como en 'Torrente, el brazo tonto de la ley' (1998). Actualmente el dúo estaba de gira con el espectáculo '17 veces, reloaded', pero todas las fechas programadas han sido canceladas hasta nuevo aviso, incluidas las de Euskadi y Madrid.

En solitario, Javier Cansado ha trabajado como actor en películas como 'Airbag' y en 1992 publicó el libro 'Cómo acabar con los libros de cómo' bajo el seudónimo de Rudy Cansado.

Además, es colaborador habitual del programa 'Ilustres Ignorantes', emitido en Movistar desde 2016 y presentado por Javier Coronas. En 2021 ya tuvo que ausentarse temporalmente tras ser hospitalizado por Covid-19, aunque se reincorporó tras recibir el alta médica.