Jesús Ferreiro, de Onda Pesquera, Premio Luis del Olmo de Radio

Jesús Ferreiro, periodista veterano y divulgador del sector pesquero y marítimo, será distinguido con el Premio Luis del Olmo de Radio 2025, un reconocimiento que concede la Academia Española de la Radio para resaltar trayectorias de excelencia profesional. El galardón, patrocinado este año por la ONCE, será entregado el próximo 14 de octubre en el Teatro Alcázar de Madrid, en el marco del SaludFestival, certamen internacional de publicidad social que organiza la Fundación Gala Acción Social bajo la presidencia de María Cansino del Pino. La ceremonia contará con la conducción de la periodista y presentadora de televisión Patricia Betancort.

Trayectoria de un referente radiofónico

Jesús Ferreiro Rúa, nacido en Lugo y estrechamente vinculado al periodismo marítimo, es uno de los grandes nombres de la comunicación radiofónica especializada en el mundo del mar. En 1962 fundó el programa Onda Pesquera, un espacio pionero que nació en Radio Santander y que, a lo largo de seis décadas, ha pasado por emisoras como la SER, RNE, COPE y Radio España. El programa, centrado en la actualidad del sector pesquero, sirvió durante décadas como puente informativo entre las comunidades costeras y el resto del país, reforzando la importancia de la comunicación en un ámbito estratégico para la economía española.

El propio Ferreiro ha explicado en diversas entrevistas que el origen de Onda Pesquera obedecía a su deseo de dar voz a un sector invisibilizado y, al mismo tiempo, acercar las historias humanas del mar a un público más amplio. Su estilo narrativo, cuidado y didáctico, le valió rápidamente la confianza de oyentes y profesionales del sector.

Reconocimientos y aportaciones culturales

Además del Premio Luis del Olmo que ahora recibe, Ferreiro ya había sido distinguido con otros importantes galardones como el Premio Ondas y el Premio Nacional de Radio, consolidándose como una de las voces más respetadas de la radiodifusión en España. Su influencia, sin embargo, no se limita al ámbito pesquero. Como presidente y promotor de la Fundación Titanic, Ferreiro ha impulsado exposiciones, congresos y conferencias destinadas a preservar la memoria del célebre trasatlántico naufragado en 1912. La fundación, con sede en Vigo, se ha convertido en un referente internacional en la difusión cultural e histórica sobre el Titanic, con actividades en Europa y América.

En los últimos años, Ferreiro ha continuado su labor como divulgador, combinando proyectos radiofónicos con actividades institucionales ligadas al mar, sumando una de las trayectorias más prolongadas y diversificadas de la radio española.

Un premio con prestigio consolidado

El galardón que reconoce este 2025 a Ferreiro lleva el nombre de otra figura emblemática de la comunicación en España, Luis del Olmo, decano de la radio y creador del histórico programa Protagonistas. El premio, impulsado por la Academia Española de la Radio, nació hace más de una década con el objetivo de distinguir a profesionales cuya trayectoria haya dejado una huella significativa en el panorama radiofónico del país. Entre los anteriores premiados figuran Fernando Ónega, Ángel Expósito y Emilio Javier Gómez Plaza, todos ellos periodistas de referencia.

La edición de este año cuenta con el respaldo de la ONCE, institución con una larga tradición de mecenazgo cultural y social. Su participación refuerza la dimensión social de un galardón que no solo reconoce el rigor periodístico, sino también la capacidad de los comunicadores para contribuir a la transformación de la sociedad.