Las exóticas vacaciones de Jorge Javier Vázquez en Guatemala con su ex, en imágenes

Jorge Javier Vázquez, al igual que numerosos celebrities de nuestro país, hizo las maletas esta Navidad y disfrutó de estas fechas tan señaladas al otro lado del charco. Este año, el destino elegido por el presentador fue Guatemala, país al que viajó con su exnovio Paco, tal y como desveló en su último blog de "Lecturas".

"P. y yo aprovechábamos las fiestas para poner tierra de por medio y las Navidades dejaron de ser esas fiestas que producen tanta ansiedad para convertirse en unos días que esperábamos con ansia para disfrutar de unos viajes que para nosotros se quedan. Seguimos viajando juntos. Este año hemos pasado las Navidades en Guatemala y ha sido un viaje impactante. Qué emoción vivir en Chichicastenango la celebración del solsticio de invierno", relató Jorge Javier en el anterior medio citado sobre su última aventura por Latinoamérica.

Ya en España, el presentador ha querido compartir con todos sus seguidores de Instagram algunas fotografías de su exótico viaje, donde acumula casi 900.000 seguidores. "Tikal y Antigua en Guatemala. Puerto Vallarta en México. Y ahora decolorándome con @albertodugarte para volver con muchísimas ganas al @diariodejorgetv. Encantado de la vida, que diría Concha Velasco", ha escrito el de Badalona. En el carrousel fotográfico aparece Jorge Javier posando en diferentes localizaciones de su viaje, en solitario, sin la compañía de P., su ex, salvaguardando su identidad como siempre hace.

No es la primera vez que el presentador disfruta aprovecha la Navidad para hacer las maletas. De hecho, como él mismo explicó en su último blog de "Lecturas", viajar en estas fechas se ha vuelto una tradición. "Una de las cosas que más le agradezco a mi madre es que no ponga caras largas cuando le digo que no voy a ir a Badalona durante estas fechas. Empecé a coger la costumbre cuando estaba de novio con P. Nunca me lo echó en cara, jamás me lo recriminó. Esta es la ventaja de vivir en un hogar aconfesional y laico". En esta última ocasión, el presentador ha escogido Latinoamérica, uno de sus destinos favoritos, para brindar en estas fechas al otro lado del charco.