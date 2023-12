Lola Lolita habla de su paso por 'El Hormiguero': ''Lo viví como si todo hubiese pasado en cinco minutos... metí la pata muchas veces''

El pasado jueves, 7 de diciembre, el espacio de Antena 3, ‘El Hormiguero’ recibía por primera vez a una de las chicas más influyentes de España. Lola Lolita, la joven alicantina de 21 años que cuenta con más de 11 millones de seguidores en TikTok y nombrada como la mejor creadora de contenidos 2023, por la revista Forbes, ha querido hablar y confesar, en Twitch, que tal fue su experiencia en el programa de Pablo Motos.

“Estaba súper nerviosa”, comenzó a reconocer la influencer. “Sentí mucha presión por estar en‘El Hormiguero’, que es Top número 1 en España, y quise relajarme y ser natural. No quería aparentar ser una chica superrica o superfina. Soy normal”, continuaba diciendo un poco nerviosa.

Lola Lolita en 'El Homiguero'. Gtres

‘’Lo viví como si todo hubiese pasado en cinco minutos, y estuve media hora. No me acuerdo de la mitad de las cosas que hice y dije (...) Todo iba superrápido. Soltaba lo primero que se me pasaba por el cerebro, no me daba tiempo a pensar”, seguía confesando a sus seguidores ya que muchos de ellos alegaron que la alicantina soltó demasiadas palabrotas.

“Viví muchas sensaciones en muy poco tiempo. Metí la pata en muchísimas cosas, pero no tengo experiencia en tele”

, concluía para dejar claro que se lo pasó genial y lo disfrutó muchísimo, sobre todo con el presentador y las famosas hormigas moradas, Trancas y Barrancas.