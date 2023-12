La "maldición" de "Solo en casa": Tres muertes, abusos, alcohol, drogas, un intento de estrangulamiento...

Cada año por Navidad se repiten los clásicos. Mariah Carey y su villancico, el "Last Christmas" de Wham y el enésimo pase en televisión de "Sólo en casa", el clásico por excelencia en estas fechas. La película, estrenada hace 33 años, está rodeada de anécdotas y incluso, de una leyenda negra. De todos son conocidos los problemas con las drogas del protagonista Macaulay Culkin, pero la leyenda negra de la película de Chris Columbus va mucho más allá. Drogas, la muerte de varios de los protagonistas, la pérdida del hijo de uno de los actores, abusos, un intento de estrangulamiento...

Estrenada en 1990, la película fue un éxito de taquilla y recaudó 437 millones de euros. Esto hizo que se desatara la primera de las "maldiciones", la sucesión de películas con la misma trama, de calidad cuestionable pero que intentaron aprovechar el tirón con innumerables secuelas. Culkin sólo protagonizó las dos primeras, pero el chicle se estiró con un total de 6 entregas, la última de ellas en 2021.

Culkin dio vida a Kevin McCallister, un niño revoltoso e ingenioso que le hace la vida imposible a los dos ladrones que quieren entrar en la mansión de la familia para robar. La particular personalidad de Culkin hizo que bordara el papel y su lanzamiento a la fama como la joven promesa de Hollywood. El éxito de las cintas les hizo merecedor de una estrella en el paseo de la fama, pero gestionar el éxito no es fácil y menos a una edad tan corta y sin estabilidad personal. Culkin ganó millones de dólares antes de llegar a la adolescencia, época en la que se "divorció" de sus padres y desapareció de Hollywood. La batalla legal con su familia por el control de su fortuna aceleró de forma notable su proceso de madurez. A los 18 años se casaba con Rachel Milner, un enlace que apenas duraría dos años.

Otro duro golpe en la vida del joven actor tuvo que ver con su relación con Michael Jackson, al que estaba muy unido. Pero las acusaciones de abusos sexuales del rey del Pop salpicaron directamente a Culkin, aunque el joven actor lo negara. Años después confesaría en el podcast de Michael Rosenbaum "Inside Of You" que su conexión con el pequeño de los Jackson fue muy fuerte debido a que ambos habían estado expuestos a la fama con una edad muy temprana: “Estaban sucediendo muchas cosas, grandes y rápidas conmigo, y creo que él se identificó con eso”.

La cuesta abajo del actor que dio vida a Kevin McCallister era imparable. En 2004 fue detenido por posesión de marihuana y de fármacos prohibidos obtenidos sin receta. Según trascendió, Culkin llegaba 17,3 gramos de droga, ocho pastillas de Xanax (benzodiacepinas) y 16 de clonazepam, otro sedante para la ansiedad y las convulsiones. A pesar de haber negado ser un adicto a las drogas, el actor se declaró culpable y fue condenado a un año de prisión, una pena que fue suspendida.

En una entrevista que concedió a "The Guardian" en 2016 volvió a negar que tuviera problemas de adicción: “No, no consumía 6.000 dólares de heroína al mes ni nada por el estilo".

Durante los últimos años, Macaulay ha recuperado la tranquilidad y regresó a los platós en 2021 con "American Horror Story: Double Feature". Además, ha rehecho su vida junto a Brenda Song, con la que ha tenido dos hijos y ha sido su gran apoyo en los últimos años. Durante la ceremonia en la que se destapó su estrella en el paseo de la fama, Culkin, de 43 años, utilizó su discurso para dirigirse a Brenda: “Eres absolutamente todo. Eres mi campeona, eres la única persona que hoy está más feliz por mí que yo”. “No solo eres la mejor mujer que he conocido, eres la mejor persona que he conocido. Y después del nacimiento de nuestros dos hijos te has convertido en una de mis tres personas favoritas. Te amo", dijo.

Durante el acto, hubo también otro emotivo encuentro con Catherine O’Hara, la madre de Culkin en "Solo en casa", que destacó forma en la que su hijo en la ficción logró hacerse un hueco en los corazones de los espectadores y hacer historia al marcar a toda una generación: "Macaulay, felicidades. Mereces una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Gracias por incluirme a mí, tu mamá falsa que te dejó no solamente una vez, sino dos, en este momento tan feliz", dijo.

Pero la "maldición" de "Solo en casa" no sólo afectó a Culkin. Hay varios ejemplos más de la leyenda negra de la película.

Fuller McCallister

El actor que dio vida a Kieran Culkin, el hermano de Macaulay en las dos primeras entregas de la saga ha tenido una carrera de notable éxito en el cine y la televisión, pero en los inicios tuvo que superar problemas familiares por culpa de su padre: “no era una buena persona y probablemente no era un buen padre”. Kieran explicó a "The Hollywood Reporter" que “nunca lo miré como papá. Realmente no pertenecía aquí, y cuando finalmente se fue para siempre, todo tuvo más sentido”. Según relató, su padre desapareció durante tres meses, dejando a su madre a cargo de sus hijos antes de que finalmente se separaran en 1995, cuando Kieran apenas tenía 13 años. Ahí se acababa un periodo de abusos físicos y psíquicos de un hombre que nunca pudo asumir que su hijo hubiera alcanzado el éxito.

Buzz McCallister

Devin Ratray encarnó al malvado hermano mayor de Kevin, Buzz McCallister, y su carrera se diluyó después de protagonizar algunos papeles menores en la década de los 90. En 2021, a sus 44 años, fue detenido acusado de malos tratos y de intento de asesinato de su novia, a la que trató de estrangular. Pero no llegó a ser condenado y fue puesto en libertad bajo fianza

Peter McCallister

John Heard dio vida a Peter McCallister, el amable padre de la familia. Pero el papel no correspondía con la realidad porque Heard, a pesar de haber tenido una prolífica carrera como actor, encadenó un fracaso amoroso tras otro y llegó a ser detenido por agresión en 1991. En 1979, se casó con la estrella de Superman, Margot Kidder, pero la relación saltó por los aires en menos de una semana. Después se unió a Melissa Leo, con la que tuvo su primer hijo. Todo terminó en 1991 después de que Leo le denunciara por malos tratos y por acosarla a ella, a su hijo y por tratar de agredir a su nueva pareja. “Temo por la seguridad de mi hijo y la mía”, llegó a declarar la actriz a la revista "People".

En la década de los 90 Heard protagonizó varios incidentes y fue declarado culpable de allanamiento de morada en la casa de su ex en Baltimore en 1997. Durante todo este tiempo, el actor rehizo su vida dos veces más con Sharon Heard, con la que tuvo dos hijos, y con Lana Pritchard, un matrimonio que no superó los siete meses.

Uno de los peores momentos en la vida de Heard se produjo en 2016 con la muerte de su hijo Maxwell John a los 22 años. En un obituario, su madre Sharon dijo que Max "murió pacíficamente mientras dormía" y que tenía "un profundo dolor" por "no tener un padre participando en su vida”.

Un año después, John fue encontrado muerto en una habitación de hotel en Palo Alto (California) después de sufrir un ataque al corazón a los 71 años.

Gus Polinski

John Candy hizo un pequeño cameo en la película, el de un músico que llevó a Kate McAllister al aeropuerto. A pesar de ello, su presencia no pasó inadvertida para el gran público. Sin embargo, cuatro años después del estreno, la estrella de Hollywood se desplomó durante el rodaje en México de su última película "Wagons East (“Caravana al este)" y murió fulminado por un infarto a los 43 años. Candy era uno de los cómicos más reconocidos de Hollywood y durante sus últimos años tuvo muchos problemas de salud relacionadas con su estilo de vida. Además del sobrepeso, era un fumador empedernido, tenía problemas con el alcohol y fue internado en un centro especializado por su adicción a la cocaína..

El viejo Marley

El papel de Robert Blossom como el viejo Marley, el incomprendido vecino de los McCalliester. Blossom ya comenzó a tener problemas personales mucho antes del rodaje. En 1982 el actor y poeta quedó viudo de su segunda mujer. Después del éxito de la película trabajó en "Doc Hollywood" y en el western "Rápida y mortal", el western protagonizado por Sharon Stone en 1995 que supuso su última película. Poco después fue internado en una residencia de ancianos, donde murió de un derrame cerebral en 2011 a los 87 años. Tres años después, la tragedia volvió a golpear a la familia con la muerte de su único hijo a causa de un cáncer.

Las anécdotas desconocidas de "Solo en casa"

La exitosa película tiene varias curiosidades desconocidas para el gran público. La primera de ellas es que la casa de la familia existe realmente y deja bien a las claras que los McCallister era una familia adinerada, a pesar de que en la película no dejan claro a qué se dedican exactamente. Ubicada a las Chicago, la villa Winnetka recibe miles de visitas cada año deseosos de poder sacarse una fotografía en la mítica fachada de la vivienda. En la película se puede ver que la casa es de grandes dimensiones y que el poder adquisitivo de los McCallister era grande. Este tema ha generado un debate tal que hasta los economistas del Banco de la Reserva Federal han opinado sobre ello. Así, estos expertos indicaron que ese tipo de vivienda sólo podía ser comprada por el 1 por ciento de los estadounidenses, aquéllos que tuvieran al menos unos ingresos de 305.000 dólares en 1990 o 665.000 si la compra se hubiera producido en 2022.

La estimación es que el peso actual de la mansión ronda los 2,34 millones de dólares. Localizada en el 671 de Lincoln Ave se puso a la venta en 2011 por 2,4 millones de dólares, pero ante la falta de compradores, bajó hasta los 1,59 millones en los que se cerró la operación.

Como curiosidad, en 2021, Airbnb , donde estarían acompañados del propio Buzz McCallister, el hermano mayor de la familia, que decía en el anuncio: "Celebren la temporada a, donde estarían acompañados del propio Buzz McCallister, el hermano mayor de la familia, que decía en el anuncio: "Celebren la temporada al estilo McCallister, animales asquerosos. Por primera vez, un grupo de traviesos puede reservar unas vacaciones en la casa eterna donde comenzó la historia de "Solo en casa" (sin la interrupción de molestos intrusos). El hermano mayor Buzz será el anfitrión de una estancia de una noche en la casa de su infancia mientras los McCallister están fuera de vacaciones. Los invitados disfrutarán de una acogedora escena navideña con un árbol perfectamente podado incluido, abundantes trampas explosivas (pero no te preocupes: ¡las colocarás, no las esquivarás!), la mejor pizza de Chicago y un encuentro con un personaje de la vida real. tarántula. Después, siéntate y disfruta viendo la nueva aventura navideña de la franquicia cinematográfica".

Robert de Niro rechazó trabajar en la película

La primera opción del director para interpretar a Harry fue Robert de Niro, pero el protagonista de "Taxi Driver" rechazó el papel, por lo que el elegido fue Joe Pesci para dar vida a uno de los dos torpes ladrones. Las trampas del pequeño de los Mccallister no sólo causaron daños a los dos intrusos, sino que durante el rodaje se produjo algún que otro incidente. Según revelaría Pesci años después, durante la grabación de la segunda parte "Solo en casa: perdido en Nueva York", hay una escena en la que el sombrero de Harry se incendia. Pesci decidió ser él mismo el que rodara esa secuencia a pesar de tener especialistas que se encargaban de las escenas más peligrosas. Como consecuencia de ello, el actor de "Uno de los nuestros" sufrió quemaduras graves en la cabeza.

El caso de Daniel Stern fue el contrario que el de Pesci. Él sí fue el elegido, pero problemas con el salario hicieron que el equipo lo remplazara por Daniel Roebuck. Sin embargo, la falta de química con Pesci hizo reconsiderar la decisión y finalmente aceptaron sus peticiones.

La misteriosa película en blanco y negro

En una de las escenas de la primera entrega de "Solo en casa" se proyecta un fragmento de "Angels With Filthy Souls (Ángeles con almas sucias)", una película en blanco y negro que durante años se pensó que era real, hasta que el cómico Seth Rogen explicó en su perfil de Twitter que la cinta nunca existió: “Toda mi niñez pensé que la película que Kevin miraba en ‘Solo en casa’ llamada ‘Angels with filthy souls’ era una película antigua”.