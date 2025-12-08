Más petróleo, más traición: "Landman" vuelve con una tercera entrega

Hay series que no necesitan anunciar su relevancia: simplemente revientan las cifras. Y eso es exactamente lo que ha hecho "Landman", la producción de Taylor Sheridan que acaba de ser renovada por una tercera temporada en Paramount+. La plataforma sigue apostando por este drama abrasivo ambientado en West Texas, donde el petróleo no solo fluye del suelo, también empapa cada rincón de la vida de sus personajes.

Basada en el pódcast "Boomtown", la serie bucea en el mundo de los roughnecks, los magnates del crudo y la maquinaria empresarial que redefine el equilibrio global. Pero esto no es una lección de geopolítica: es un retrato sin filtros del precio que se paga por jugar al límite. En "Landman", la supervivencia no tiene nada de épico. Es una pelea sucia, y siempre deja cicatrices.

La segunda temporada, actualmente en emisión semanal en SkyShowtime, ha subido el tono: Tommy Norris (Billy Bob Thornton) se hunde entre fantasmas familiares, traiciones empresariales y la presión de M-Tex Oil, mientras Cami Miller (Demi Moore) juega sus propias cartas. Aquí no hay redención fácil: cada paso hacia adelante es un disparo en la oscuridad.

Con un reparto que combina potencia actoral y carácter —Andy Garcia, Ali Larter, Sam Elliott, Jacob Lofland o Michelle Randolph, entre otros—, la serie se consolida como uno de los títulos más duros y ambiciosos del universo Sheridan. El creador de "Yellowstone" vuelve a demostrar que sabe cómo tensar la cuerda hasta que cruje.

Detrás del proyecto, un ejército de pesos pesados en la producción: Sheridan, David C. Glasser, Ron Burkle, Billy Bob Thornton, entre muchos otros, refuerzan la estructura narrativa y visual de una serie que no se anda con rodeos. Todo está pensado para incomodar, impactar y enganchar.

Con la tercera temporada ya confirmada, "Landman" no solo sigue viva: se vuelve aún más peligrosa. La pregunta ya no es si aguantarán los personajes... sino cuánto más están dispuestos a perder. Porque en West Texas, el petróleo se cobra todo: el alma, la sangre y el silencio.