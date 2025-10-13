Meryl Streep y su inolvidable interpretación como Margaret Thatcher en la película 'La dama de hierro'

En el centenario del nacimiento de Margaret Thatcher, recordamos 'La dama de hierro', la película que llevó a Meryl Streep a ganar el Óscar por su magistral retrato de Thatcher, una de las figuras más emblemáticas de la política británica. El largometraje, se encuentra actualmente en streaming gracias a la plataforma Filmin.

Una actuación icónica de Meryl Streep como Margaret Thatcher que le valió su tercer Oscar

La actuación de Meryl Streep como Margaret Thatcher en 'La dama de hierro' se ha consolidado como una de las interpretaciones más icónicas del cine contemporáneo, y le valió su tercer Oscar a Mejor Actriz. Su trabajo se destaca por una transformación total: Streep no solo captura la voz y los gestos característicos de la Dama de Hierro, sino que también reproduce su postura y sus movimientos de manera tan precisa que muchos críticos la describieron como “una recreación casi inquietante”. Sin embargo, su talento va más allá de la imitación; la actriz logra profundidad emocional, ofreciendo un retrato complejo que equilibra la inquebrantable dureza política de Thatcher con la fragilidad y soledad que experimenta en la vejez. Esta combinación de técnica y sensibilidad permitió que su interpretación trascendiera el guion, haciendo que la película, que recibió opiniones divididas sobre su tratamiento del personaje, fuera reconocida por la fuerza de su protagonista. Además del Oscar, Streep recibió un Globo de Oro y un BAFTA, consolidando su desempeño como uno de los más celebrados de su carrera. A través de su interpretación, Meryl Streep no solo recreó a una figura histórica, sino que también la humanizó, ofreciendo al público un retrato memorable que combina rigor, vulnerabilidad y un dominio actoral excepcional.

