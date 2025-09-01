Muere Alberto Padilla periodista estrella de CNN en Español a los 60 años en Costa Rica

El mundo del periodismo está de luto tras confirmarse la muerte de Alberto Padilla, uno de los rostros más emblemáticos de CNN en Español, a los 60 años. El reconocido comunicador falleció de manera repentina el pasado viernes en San José, Costa Rica, país en el que vivía desde hacía un lustro.

Según informó la emisora costarricense CRC 89.1, donde Padilla conducía el espacio 'A las 5 con Alberto Padilla', el periodista “se encontraba en una actividad social con varios amigos” cuando comenzó a sentirse mal y sufrió un desvanecimiento. Fue trasladado de inmediato al Hospital Cima, donde los médicos intentaron reanimarlo sin éxito. En la página oficial de su programa se expresó un emotivo mensaje de despedida: “Alberto Padilla, tu memoria vivirá para siempre entre quienes tuvimos el honor de conocerte. Gracias por tu amistad y por todos los momentos compartidos, nunca te olvidaremos”. Padilla fue una figura clave en la información televisiva de habla hispana, reconocido por su estilo analítico y su cobertura de grandes acontecimientos globales. Su inesperado fallecimiento deja un vacío en el periodismo latinoamericano y en la audiencia que lo siguió durante décadas.