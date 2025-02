Muere Alice Hirson, la actriz de "Dallas" y "Ellen"

Alice Hirson, reconocida actriz por su participación en la icónica serie "Dallas" y por interpretar a la madre del personaje de Ellen DeGeneres en la comedia "Ellen", ha fallecido a los 95 años. La noticia ha sido confirmada por su hijo, David Hirson, quien ha informado que la artista murió por causas naturales en el Motion Picture & Television Country House and Hospital de Woodland Hills, California.

Hirson tuvo una prolífica carrera en la televisión estadounidense, especialmente en telenovelas diurnas. Entre 1969 y 1993, apareció en producciones como "The Edge of Night" de CBS, donde interpretó a Stephanie Martin; "Another World" de NBC y su spin-off "Somerset" como Marsha Davis; "One Life to Live" de ABC en el papel de Eileen Siegel; y "General Hospital" de ABC, donde dio vida a la señora Van Gelder. Además, participó en "Loving", otra popular serie de ABC, como la doctora Lisa Helman. Sin embargo, uno de sus papeles más recordados fue el de Mavis Anderson en "Dallas", donde apareció en 26 episodios entre 1982 y 1988. En la serie, interpretó a la mejor amiga de Ellie Ewing (Barbara Bel Geddes) y esposa de Punk Anderson (Morgan Woodward). Curiosamente, su esposo en la vida real, Stephen Elliott, también participó en la serie, interpretando al abogado Scotty Demerest.

De 1994 a 1998, Hirson también formó parte de "Ellen", interpretando a Lois Morgan, la madre del personaje principal encarnado por Ellen DeGeneres. Su papel cobró especial relevancia en "The Puppy Episode" (1997), cuando el personaje de Ellen se declaró lesbiana en un capítulo histórico para la televisión estadounidense. En la serie, su personaje inicialmente no acepta la revelación, lo que generó un arco dramático importante y significativo para la audiencia de la época. Hirson también incursionó en el cine, destacándose en películas como "Private Benjamin" (1980), donde interpretó a la esposa del coronel Thornbush (Robert Webber), y "Revenge of the Nerds" (1984), en la que encarnó a la madre de Gilbert Lowe (Anthony Edwards). Otras de sus apariciones en la gran pantalla incluyen "Being There" (1979), "Mass Appeal" (1984), "Blind Date" (1987) y "The Glass House" (2001). Además, en televisión, realizó apariciones en una gran cantidad de programas emblemáticos como "Maude", "The Waltons", "Family, Barnaby Jones", "Flamingo Road", "Murphy Brown", "St. Elsewhere", "NYPD Blue" y "Full House".

Sus inicios y legado

Alice Corinne Thorsell nació el 10 de marzo de 1929 en Brooklyn, Nueva York, y se crió en West Hempstead, Long Island. Su madre, May, era ama de casa, mientras que su padre, Carl, era ingeniero eléctrico. En 1948, se graduó en la Academia Estadounidense de Artes Dramáticas y comenzó su carrera en el teatro, siendo elegida para una gira de la producción On the Town junto a Nancy Walker. El legado de Alice Hirson en la televisión y el cine queda marcado por su versatilidad y capacidad para dar vida a personajes entrañables y memorables. Su talento y contribución al mundo del entretenimiento serán recordados por generaciones de espectadores.