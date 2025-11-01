Netflix podría quedarse con el universo DC, ‘Harry Potter’ y ‘Barbie’ si compra Warner Bros. Discovery

Netflix podría protagonizar uno de los mayores movimientos empresariales en la historia del entretenimiento. Según una información exclusiva de Reuters, la plataforma de streaming está “explorando activamente” una posible oferta de adquisición por Warner Bros. Discovery (WBD), el conglomerado que posee algunos de los catálogos más valiosos de Hollywood, incluidos los universos de DC, ‘Harry Potter’, ‘Barbie’ y una extensa lista de clásicos como ‘Casablanca’, ‘Goodfellas’, ‘El resplandor’ o ‘Sin perdón’.

De acuerdo con el medio, Netflix ha contratado al banco de inversión Moelis & Co. para estudiar la viabilidad de la operación y diseñar una oferta formal. La compañía de David Zaslav, por su parte, habría abierto sus cuentas financieras a potenciales compradores, entre los que también figuran Comcast y Paramount Skydance, aunque por ahora no hay una propuesta cerrada.

El posible acuerdo podría incluir solo parte de los activos de Warner Bros. Discovery, ya que el co-CEO de Netflix, Ted Sarandos, aseguró recientemente que la compañía “no tiene interés en adquirir redes de televisión tradicionales”, descartando así canales como CNN, TBS, HGTV o Food Network. La estrategia del gigante del streaming pasaría, en cambio, por fortalecer su división de contenido original y ampliar su catálogo cinematográfico y televisivo.

En los últimos meses, Warner Bros. Discovery ha recuperado terreno en taquilla con títulos como ‘Superman’, ‘Minecraft: The Movie’, ‘Beetlejuice, Beetlejuice’ y ‘Dune: Parte Dos’, además de seguir produciendo para Netflix series de éxito como ‘Maid’, ‘You’ y ‘Running Point’.

Por ahora, ni Netflix ni Warner Bros. Discovery han querido hacer comentarios, pero la posibilidad de que el servicio de streaming se quede con el estudio detrás de algunos de los mayores éxitos del cine y la televisión marcaría un punto de inflexión en la industria audiovisual mundial.