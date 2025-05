"Obsesionado con enfrentar a los españoles": Borja Sémper sentencia la última comparecencia de Sánchez

El 28 de abril sigue siendo un día marcado por la incertidumbre y la curiosidad. ¿Cuáles fueron las causas que llevaron a la desaparición de los 15 gigavatios que suministraban luz, agua caliente y cobertura a los 60 millones de personas afectadas? España, Portugal y el sur de Francia se vieron incomunicadas durante gran parte de la jornada de aquel lunes.

Diez días después, y sin una respuesta clara, el debate político sigue poniendo el foco en la gestión de la crisis por parte del Ejecutivo. Borja Sémper, portavoz nacional del Partido Popular, ha querido intervenir en 'Espejo Público' para dar a conocer la opinión general de la oposición acerca de la comparecencia sobre el apagón más reciente de Pedro Sánchez.

Cero explicaciones pero muchas contradicciones

Nada más establecer la conexión con plató, Sémper ha intentado focalizar todas sus críticas en la falta de concreción del Gobierno en lo referente a la cuestión energética. Ya se trate de las causas del apagón o de los pasos a seguir de España en los próximos años, el popular hace énfasis en que más que "ofrecer transparencia, se está generando un caos".

"No sabemos de qué estamos hablando. Si estamos hablando de energía nuclear, de renovables... Si estamos hablando de una inversión de diez mil millones de euros y no sabemos de dónde va a venir el dinero, no sabemos qué modificación de partidas presupuestarias hay. No hay Presupuestos Generales del Estado", explica Sémper.

El diputado también ha aprovechado para destacar el hecho de que si bien Sánchez confesaba su desconocimiento ante las causas del apagón, "nos dijo que sabe que no va a volver a pasar". Respecto a las acusaciones del presidente hacia la oposición al calificarle de "lobistas amateurs de las grandes eléctricas", el irundarra se ha mostrado indignado. "Yo creo que el presidente del Gobierno está obsesionado con enfrentar a los españoles", apunta.

Sémper recuerda el plan de Feijóo

Ante el futuro energético del país, el portavoz del PP respalda la postura del partido: "Más allá de posiciones ideológicas que son muy legítimas, aquí de lo que se trata es de garantizar el suministro energético a los españoles". Aunque reconoce que las renovables suponen el futuro de España, ese futuro solo se puede alcanzar si se posee "una tecnología de respaldo".

Para finalizar su entrevista, Borja Sémper ha recordado el plan que ayer ofrecía Alberto Núñez Feijóo. "Cuando él sea presidente del Gobierno lo que va a hacer es garantizar el suministro energético a todos los españoles, obligando, en caso necesario y a través de una negociación, a las empresas energéticas a que sigan apostando por la energía nuclear si esto se considera técnicamente que es necesario", concluye el portavoz.