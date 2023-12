¿Te parezco un monstruo?: La niña "psicópata" con enanismo se enfrenta en televisión con su padre adoptivo

Natalia Grace Burnett fue portada de los informativos de todo el mundo en 2019 por lo increíble de su historia, que parecía sacada del guión de la película de terror de Jaume Collet-Serra "La huérfana". Kristine y Michael Barnett, un matrimonio de Indiana (Estados Unidos) querían darle un hermano a Jake, un niño con autismo pero con altas capacidades que le llevaron a estudiar en un prestigioso instituto de física con tan sólo 15 años. La pareja llevaba años intentando tener más descendencia pero ninguno de los embarazos de Kate pudo llegar a término. Esto hizo que se plantearan la adopción como una alternativa, que con el paso del tiempo se hizo realidad.

Poco tiempo después de contactar con una agencia de adopciones surgió la posibilidad de ayudar a una niña ucraniana de 6 años con problemas de salud, que llevaba poco tiempo en EE UU y que había sido abandonada por sus padres. Natalia tenía un trastorno del crecimiento óseo llamado displasia espondiloepimetafisaria, que causa baja estatura, anomalías óseas y problemas de visión. Su historia conmovió a Kristine y Michael Barnett, que decidieron adoptarla y en menos de 24 horas ya formaba parte de su familia.

Kristine, Michael y Natalia tras la adopción Youtube

Los primeros meses formaron una familia feliz y se deshicieron en atenciones con ella. La llevaron a Disney World, jugaban con ella a todas horas, comían helados, golosinas... una forma de comenzar a tener una historia en común que ayudara a fortalecer los lazos después de la dura infancia que había tenido la niña. Que Natalia tuviera vello púbico a su edad sorprendió a sus padres, pero lo dejaron pasar por alto porque podría estar relacionado con alguna de sus patologías o con algún fármaco.

Pero la niña rechazaba jugar con muñecas y con niñas de su edad. Siempre se juntaba con adolescentes y tenía un vocabulario más propio de una adolescente. Tampoco había rastro de su acento ucraniano. De hecho, una amiga ucraniana de la familia trató de hablar con ella en su idioma natal y Natalia no entendía nada.

Los inicios de Natalia con su nueva familia fueron muy felices Youtube

Poco después de comenzar el colegio, Kristine encontró ropa ensangrentada en la basura. No tenía sentido que una niña de 6 años tuviera la menstruación, pero así fue. Kristine y Michael decidieron hacerle la prueba de densidad ósea para conocer su edad real y el resultado fue devastador: Su hija tenía 14 años. La pareja trató de hablar con ella para obtener más información, pero fue imposible y la desconfianza por ambas partes se instaló en su hogar.

A partir de ahí, según siempre la versión de los padres adoptivos, su actitud se volvió agresiva.

La acusaron de haber intentado atacar a un bebé, de manchar de sangre las paredes, de amenazarles e incluso, de tratar de asesinarles de varias formas. Durante varias semanas Natalia estuvo ingresada en un centro psiquiátrico. A salir, la niña comenzó a amenazar con matarles.

Michael se derrumbó durante el rodaje recordando los sucedido Youtube

Kristine y Michael escondieron los cuchillos y los objetos punzantes para evitar que les hiciera daño. Natalia intentó empujar a su madre contra una valla electrificada. Las noches las pasaba en vela porque su hija adoptiva se pasaba horas de pie parada en el pasillo, como si les estuviera observando. Incluso, llegaron a declarar que la niña trató de envenenar a su madre echando lejía y limpiahogar en el café del desayuno.

En este punto, Kristine y Michael decidieron deshacerse de ella. Hicieron todo lo posible para modificar su edad, hasta que lograron que un juez admitiera que tenía 22 años en lugar de 8. Después, le buscaron un apartamento, la matricularon en la escuela... y se marcharon a Canadá con su hijo. Fueron juzgados por abandono infantil pero Michael fue declarado no culpable en 2022 y en marzo de este año retiraron todos los cargos contra Kristine.

Imagen de Natalia en casa de los Burnett Youtube

Esta terrorífica versión fue negada por la madre biológica de la niña. Anna Volodymyrivna Gava salió en defensa de su hija pocos meses después de que se destapara el escándalo y explicó que no había mentido en su edad cuando fue adoptada: "Los médicos y mi madre me dijeron que la abandonara para que no arruinara mi vida. Mi hija nunca estaría bien, nunca podría moverse y estaría encadenada a una silla o a una cama".

Desde un primer momento, los medios se posicionaron del lado de la familia y asumieron la culpabilidad de Natalia, pero ella siempre ha defendido que fue abandonada y que Kristine y Michael arruinaron su infancia.

La historia ocupó muchos minutos de televisión, portadas de periódicos, programas especiales.. y varios documentales. Ahora, 14 años después de los hechos, Investigation Discovery ha logrado reunir a Natalia con Michael en el documental "Natalia Speaks (Natalia habla)", en el que la supuesta niña psicópata cuenta su historia y se enfrenta a su padre adoptivo en un tenso cara a cara. "Esta es mi versión de la historia. ¿Te parezco un monstruo?" afirma Natalia sobre el documental.

El momento clave del encuentro se produce cuando padre e hija adoptiva se vuelven a reunir en la misma sala, a poco más de un metro de distancia el uno de otro y se reprochan lo ocurrido desde su adopción en 2010.

"¡Nunca estuve en vuestra habitación con un cuchillo!", grita Natalia. "Sé lo que vi", responde Michael. Este extracto de la conversación ha sido incluido en el trailer del documental, de 6 capítulos, que será estrenado el 1 de enero en Estados Unidos.

Natalia y Michael, durante el cara a cara del documental Youtube

El avance promete abordar todas las acusaciones que cayeron sobre Natalia y ella no se calla: "En cada mentira hay una verdad oculta, pero hay que investigar lo suficiente para verla. No van a salirse con la suya", indica.

El documental incluirá pruebas e imágenes inéditas, así como nuevas teorías y numerosos testimonios de agentes del FBI retirados que inicialmente investigaron el caso de Natalia, de los expertos en genética que determinaron que Natalia tenía más años de los que indicaba su partida de nacimiento, e incluso el del fiscal adjunto del condado de Tippecanoe, Jackie Starbuck, responsable del juicio contra Michael en octubre de 2022.

También estará presente Cynthia Mans, la nueva madre adoptiva de Natalia, que guarda mucho rencor a Kristine y Michael por lo que le hicieron a su hija adoptiva: "Cuando vi que Michael sonrió cuando fue absuelto, fue como ver violar a mi hija. No se hizo justicia. Si me hubiera encontrado a Kristine en un callejón y me habría puesto una sudadera negra con capucha y le habría reventado la cabeza".