IU pide que TVE no emita la participación de Israel en Eurovisión e intervenga en su lugar un representante palestino

El portavoz parlamentario de Izquierda Unida (IU) y adscrito al grupo plurinacional de Sumar, Enrique Santiago, ha solicitado este miércoles que TVE no emita la participación de Israel en el festival musical de Eurovisión y propone que, en su lugar, intervenga un representante del pueblo palestino, entre otras posibilidades. En rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, Santiago espera que dentro de los debates que se han suscitado en el Consejo de Administración de RTVE, con ocasión del festival de Eurovisión, cuya final se celebrará el próximo sábado, "concluyan como deben concluir: con una medida que evite la participación de Israel".

El también secretario del Partido Comunista (PCE) ha recordado que España fue el primer país que propuso en el mecanismo europeo de radiodifusión una medida para evitar la participación de Israel, posición a la que se ha sumado Noruega, Irlanda y Bélgica. "Es el momento de que se adopte esa decisión. si no se adopta de forma colectiva, nosotros ya hemos transmitido al Consejo de Administración de RTVE la necesidad de que la transmisión en España contemple medidas contundentes para que quede claro que Israel es responsable de un genocidio --ha dicho--. No podemos seguir en esta situación". A preguntas de los periodistas, Enrique Santiago ha propuesto al Gobierno "que se haga todo lo posible" para que no se emita en RTVE la actuación de la cantante israelí Yuval Raphael, prevista este jueves en semifinales y el sábado en la final, si pasa. Según subraya, la televisión española tiene los derechos de participación y emisión del festival de la canción como miembro de la Unión Europea de Radiodifusión.

"El mecanismo técnico nos da igual: que haya desconexión, que esos tres o cuatro minutos que dure la actuación de Israel haya una intervención de un representante del pueblo palestino, que se emitan imágenes de la actual situación en lo que se ha convertido Gaza, que se emitan imágenes de esos prácticamente dos millones de personas que están allí muriendo en estos momentos por enfermedades, infecciones y por falta de alimentos o de sed", ha indicado. En conclusión, el diputado de Sumar quiere que se censure la actuación de ese país y se utilice sus minutos para "explicar a la sociedad española lo que está haciendo Israel". "Es sumamente cínico e inaceptable que Israel participe en cualquier tipo de actividad. Igual que no debería ni participar en la Unión Europea de Radiotelevisión. Ya está tardando la Unión Europea en suprimir de forma inmediata cualquier tipo de acuerdo comercial o de colaboración en cualquier materia, incluyendo seguridad. Ya está tardando, desde luego", ha concluido.

El presidente de la Corporación RTVE, José Pablo López, se dirigió el pasado mes de abril por carta al director general de la Unión Europea de Radiodifusión (UER), Noel Curran, para solicitar "la apertura de un debate en el seno de la organización" sobre la participación de la televisión pública de Israel (KAN) en el próximo Festival de Eurovisión, que se celebrará este sábado 17 de mayo en la ciudad de Basilea (Suiza). La misiva se ha enviado "conforme a los acuerdos alcanzados en el Consejo de Administración" de la Corporación pública, que añadía que en la misiva se traslada a UER su "compromiso" con el Festival, al tiempo que reconoce las "preocupaciones planteadas por diversos grupos de la sociedad civil en España con respecto a la situación en Gaza y la participación de la televisión pública KAN en el concurso". RTVE considera que "sería apropiado" que la UER "reconozca la existencia de este debate y facilite un espacio de reflexión entre las emisoras miembros de UER sobre la participación de la televisión pública israelí KAN". La carta llegó a la UER después de que el Consejo de Administración abordara la cuestión en la reunión del pasado 28 de marzo.