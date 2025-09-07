Los mejores estrenos de terror en streaming para esperar Halloween

Con la llegada de septiembre y la cercanía de Halloween, las plataformas de streaming y los cines comienzan a llenar su catálogo con estrenos de terror que prometen mantenernos en vilo durante todo el mes. Desde secuelas muy esperadas hasta adaptaciones de cómics oscuros y clásicos del género reinventados, los amantes de lo sobrenatural y lo inquietante tendrán múltiples opciones para disfrutar. Este mes destaca por su variedad: grandes producciones en salas de cine, lanzamientos en streaming en servicios como Netflix, HBO Max, Prime Video, Disney+ o Filmin, además de títulos de culto que aterrizan en Planet Horror y ediciones especiales en DVD y Blu-ray.

La cuenta de X @THorror_Lover_ ha recopilado los grandes estrenos de terror en las plataformas durante este noveno mes del año. Netflix apuesta por 'The Watchers' y la segunda parte de 'Miércoles'.HBO Max trae de vuelta 'Un lugar tranquilo' y su secuela, y Disney+ sorprende con 'Marvel Zombies'. Filmin y Mercado VOD ofrecen propuestas inquietantes como 'A Desert' o 'I Don’t Understand You'. Planet Horror completa la oferta con estrenos como 'From Black' y 'They Live in the Grey'.