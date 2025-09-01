Primera imagen de Lady Gaga en ‘Miércoles’: Netflix desvela su esperado papel

La espera ha terminado: Netflix ha mostrado al fin la primera imagen de Lady Gaga en 'Miércoles' y el resultado no ha dejado indiferente a nadie. Vestida de blanco, con el pelo platino y con Cosa reposando sobre su hombro, la artista se mete en la piel de Rosaline Rotwood, una misteriosa profesora de Nevermore que promete dar mucho juego en la trama.

Aunque su fichaje se anunció hace meses y ya protagonizó un espectacular número musical durante el TUDUM 2025, hasta ahora no habíamos visto cómo sería su aspecto dentro de la serie. Con esta primera fotografía, la intriga crece aún más de cara al estreno de la Parte 2 de la segunda temporada, que llegará a Netflix el próximo miércoles 3 de septiembre.

Además, Lady Gaga no se limitará a actuar: lanzará también una nueva canción, 'The Dead Dance', que formará parte de la banda sonora de los últimos episodios. Solo queda esperar para descubrir cuál será el peso real de su personaje en la historia y si su presencia se extenderá a la ya confirmada tercera temporada.