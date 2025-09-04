Así funciona la nueva actualización de Moments en Netflix para revivir lo mejor de cada serie

Netflix sigue apostando por enriquecer la experiencia de sus usuarios. La compañía ha anunciado una actualización en la función “Moments”, lanzada el año pasado para permitir a los miembros guardar, revivir y compartir escenas memorables de sus series y películas. Desde su estreno, esta herramienta se ha convertido en un recurso muy utilizado por quienes quieren conservar los instantes que más les impactan.

Hasta ahora, los usuarios solo podían marcar un punto de inicio para almacenar una escena. Sin embargo, con esta actualización la plataforma ofrece una mejora clave: la posibilidad de seleccionar tanto el inicio como el final del fragmento. Gracias a ello, lo que antes era un instante congelado se convierte ahora en un clip completo, que puede revivirse o compartirse en cualquier momento.

El funcionamiento es sencillo. Al ver contenido en la aplicación móvil, basta con pulsar el botón “Clip” en el momento deseado. En ese instante se despliegan opciones para elegir dónde empieza y dónde termina el fragmento. Una vez guardado, este se aloja en la pestaña “Mi Netflix”, listo para ser reproducido o difundido tantas veces como se quiera.

Netflix ha querido acompañar este lanzamiento con un guiño a los fans: destacar cuál ha sido la escena más guardada desde que “Moments” debutó. El honor recae en los Saja Boys y su explosivo debut musical con “Soda Pop” dentro de la película “KPop Demon Hunters”. Una secuencia que no solo marcó el nacimiento de la ficticia boy band demoníaca en el universo del K-pop, sino que también conquistó a los espectadores que la han reproducido en bucle.

La plataforma recuerda que “Miércoles” y su ya viral coreografía de Addams fue otro de los fenómenos que impulsó la popularidad de “Moments”, demostrando el apetito del público por revivir secuencias icónicas. Con esta actualización, los clips podrán convertirse en recuerdos más extensos, permitiendo a los fans conservar bailes, canciones o batallas completas.

Con este paso, Netflix refuerza su apuesta por ofrecer herramientas personalizadas que transformen la manera en que los usuarios interactúan con sus contenidos. Lo que antes eran simples escenas congeladas, ahora son recuerdos editables, listos para ser atesorados, compartidos y revividos como una parte fundamental de la experiencia audiovisual.