Perfecta para Halloween: la película más terrorífica según la ciencia que está disponible en Prime Video

La ciencia ha hablado, y en Halloween no hay mejor elección que ‘Sinister’, la película más terrorífica jamás analizada por el proyecto The Science of Scare. Este estudio, que desde 2020 mide el impacto real del cine de terror en el público, utiliza monitores de presión arterial para registrar el ritmo cardíaco de los espectadores durante las proyecciones. Con un asombroso 96 sobre 100 en su “Scare Meter”, la cinta de 2012 dirigida por Scott Derrickson y protagonizada por Ethan Hawke encabeza el ranking de los títulos más espeluznantes de todos los tiempos. Disponible en Prime Video (suscripción extra de Lionsgate+ por 3,99 €), la historia sigue a un escritor en decadencia que descubre unas perturbadoras cintas caseras relacionadas con asesinatos, sin imaginar que ese hallazgo lo sumergirá en una pesadilla sobrenatural.

El estudio de The Science of Scare no se limita a grandes éxitos del género, sino que también ha analizado producciones más discretas como ‘Skinamarink’, ‘Hell House LLC’ o ‘La autopsia de Jane Doe’. Justo detrás de ‘Sinister’ se sitúa ‘Host’, la película rodada durante la pandemia que recrea una sesión de espiritismo por Zoom. Pero es ‘Sinister’ la que, según la ciencia, más acelera el pulso: una combinación inquietante de terror paranormal y true crime, con escenas grabadas en Super 8 que retratan asesinatos desde la mirada del asesino. Perfecta para ver con las luces apagadas y comprobar por ti mismo si tu corazón resiste su escalofriante atmósfera.