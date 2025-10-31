Rumanía y Bulgaria deciden volver a 'Eurovisión 2026' en plena polémica por la posible participación de Israel

En un momento en el que la celebración del próximo Festival de Eurovisión ha sido puesta entre dicho por muchos países que se han opuesto a la participación de Israel, entre ellos España, la Unión Europea de Radiodifusión (UER) ha conseguido recuperar a dos naciones que se habían retirado del certamen europeo en los últimos años alegando limitaciones financieras.

Se trata de Rumanía y Bulgaria, dos países balcánicos que participaron por última vez en 2023 y 2022, respectivamente, y que estarán presentes en la 70ª edición del concurso que acogerá el Wiener Stadthalle de Viena tras la victoria del austríaco Johannes Pietsch (JJ) con la canción 'Wasted Love'.

La cadena pública rumana (TVR) comunicó este jueves su regreso tras dos años de ausencia y después de haber analizado "qué fallaba en la relación entre TVR, la industria musical y los creadores", pues desde su retirada se había producido un distanciamiento con la organización de Eurovisión, motivado por el escaso seguimiento del certamen por parte de la audiencia y el poco interés de los propios artistas en subirse al escenario de calibre internacional.

"Identificamos los cambios necesarios para contar con un proceso de selección más competitivo y un espectáculo a la altura del certamen, buscando mejorar de manera constante la calidad de nuestra presencia en la fase final", declaró la televisión pública de Rumanía.

Por otro lado, ha sido la propia UER quien este viernes ha informado sobre la decisión de Bulgaria, dándole la bienvenida a través de sus perfiles oficiales en redes sociales. De este modo, el país con capital en Sofía, después de tres años, parece haber superado sus problemas con las finanzas de la televisión pública y la ausencia de patrocinios.

Las últimas candidaturas de Rumanía y Bulgaria en Eurovisión tuvieron resultados dispares. La participación más reciente de Rumanía se remonta a 2023 en Liverpool con Theodor Andrei y la canción 'D.G.T. (Off on On)', que no logró clasificarse para la final. Pero un año antes, WRS y su tema 'Llámame' sí lograron su pase a la final, terminando en el puesto 18 con 65 puntos.

Por su parte, Bulgaria se retiró tras llevar en 2022 a Turín el tema 'Intention' del grupo de rock Intelligent Music Project, que no logró superar la semifinal. A pesar de ello, Bulgaria tuvo un periodo de gran éxito con dos clasificaciones consecutivas en el Top 5: un notable segundo puesto en 2017 con Kristian Kostov y 'Beautiful Mess', y un cuarto puesto en 2016 con Poli Genova y su 'If Love Was a Crime'.