Felisuco arremete contra Pedro Sánchez por sus explicaciones en el Senado sobre la financiación de su campaña

El actor y expolítico Félix Álvarez, conocido mundialmente como Felisuco, ha criticado en 'Espejo Público' la respuesta de Pedro Sánchez sobre la presunta financiación de su campaña por parte de su suegro, calificándola de “absurda” y llena de contradicciones en medio del Caso Koldo.

Felisuco cuestiona la versión de Sánchez sobre la financiación de su campaña en el Senado

Durante su intervención en 'Espejo Público', el humorista y exdiputado Felisuco comentó las recientes declaraciones de Pedro Sánchez en el Senado, donde el presidente fue cuestionado por el senador de Vox, Ángel Pelayo, sobre una presunta financiación de su campaña en las primarias del PSOE por parte de su suegro. Felisuco ironizó sobre la situación señalando que, en su experiencia personal, “todo suegro recordaría si ha puesto dinero en una campaña”, insinuando que la respuesta de Sánchez resultaba poco creíble. Según el cómico, el modo en que el presidente negó conocer detalles sobre posibles aportaciones de su suegro reflejaba una falta de coherencia en su defensa.

Sánchez comparece en al comisión del Senado sobre el ‘caso Koldo’ Ananda Manjón Europa Press

Además, Felisuco calificó de “absurda” la actitud de Sánchez ante las preguntas en la Cámara Alta, asegurando que sus palabras solo evidenciaban contradicciones y mentiras ya habituales en su discurso político. Estas declaraciones se sumaron a las críticas de otros colaboradores del programa, como Toni Cantó, quien sostuvo que la respuesta del presidente parecía haber sido asesorada por abogados en previsión de futuras complicaciones judiciales.