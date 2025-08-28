Teledeporte emitirá en directo la vuelta del Rayo Vallecano contra el Neman de Conference League: Fecha y hora

'La vida pirata, la vida mejor' resonará esta tarde en la televisión pública de nuestro país gracias a Teledeporte, que emitirá en directo la vuelta de la fase previa de la UEFA Conference League, que enfrentará al Rayo Vallecano de Iñigo Pérez contra el Neman, conjunto de la Premier de Bielorrusia, al que venció por la mínima (1-0) el pasado jueves en la ida, poniendo un pie en la fase de grupos de la tercera competición europea a nivel de clubes de la UEFA. Como ya hiciera en el pasado con el amistoso del Real Madrid, Eurocopas y Mundiales de fútbol masculinos y femeninos, sumado a la retransmisión de los mejores partidos del Eurobasket 2025, RTVE apuesta por el mejor deporte en abierto, para poder disfrutar de las grandes estrellas del deporte y de los mejores equipos de nuestro país.

RTVE prepara una programación especial para acompañar el regreso europeo del Rayo Vallecano, que vuelve a competir en el continente casi 25 años después. Teledeporte emitirá en directo desde las 19:50 horas el histórico duelo de la previa de la Conference League frente al FC Neman Grodno, con la narración de Juan Carlos Rivero y los comentarios de José David Isabel. La cita, bajo el lema “La tarde del Rayo, en Teledeporte”, arrancará a las 16:30 horas con la emisión de tres capítulos de 'Conexión Vintage' dedicados al centenario del club franjirrojo, a modo de previa perfecta para el choque que decidirá la eliminatoria ante el conjunto bielorruso, al que los madrileños superaron por un gol en la ida.

Así es el Neman Grodno

El equipo disputa sus partidos en Neman Stadium, con capacidad para 8.500 espectadores, situado en la ciudad de Grodno en Bielorrusia. Ganador de tres Copas Bielorrusia (la última en 2025, consiguiendo retener el título cosechado en 2024), marcha octavo en estos momentos en la Premier de Bielorussia, eso sí, con 4 partidos menos que el resto de equipos de la competición doméstica debido a su participación en Europa. El año pasado quedó segundo, a tan solo tres puntos del equipo de la capital, el Dinamo de Minsk.