Lo que opina Carmen Borrego de las fotos de Bigote con su nuevo amor, 35 años menor que él

Este martes se desveló la gran sorpresa de Edmundo Arrocet. Una que, en realidad, era doble. En un reportaje publicado este miércoles por la revista ‘Lecturas’, pero adelantado ayer por ‘El tiempo justo’, el cómico chileno dejaba con la boca abierta a propios y extraños. Unos se maravillaban con su trabajada anatomía, pues a sus 76 años ha sacado lustro a sus músculos hasta poder presumir de abdominales. Más críticas recibía su indumentaria playera, pues no ha convencido a todos el bañador slip en amarillo chillón, a juego con la camisa desabrochada. Pero nadie deja pasar el detalle de que está muy bien acompañado.

El que fuese el último gran amor de María Teresa Campos ha rehecho de nuevo su vida. Y parece que está de lo más enamorado, a juzgar por las fotografías que han conquistado el kiosco rosa de los miércoles. Se trata de una chica de 39 años, a quien casi dobla la edad, de la que se quedó prendido nada más verla. Poco a poco han ido estrechando lazos hasta haber despertado el interés de los paparazzi, para darle la oportunidad al clan Campos a opinar. La primera en dar el paso ha sido Carmen Borrego.

Edmundo Arrocet y su nuevo amor en la portada de Lecturas El tiempo justo

Lo que opina Carmen Borrego del nuevo amor de Bigote

Una a una serán llamadas a filas para ir prestando declaración. Lo harán en sus respectivos programas y en los días que tienen acordados con la dirección, para así nutrir de contenido la semana. En esta ocasión el debate está en la nueva relación que ha iniciado Edmundo Arrocet en el Caribe. Viajó hasta aquí para asistir a unas jornadas de sostenibilidad, dado que sus negocios están enfocados a las energías renovables. En su periplo conoció a Mimi, una joven instructora de yoga y pilates que le ha devuelto la ilusión y la alegría.

Este miércoles, con las revistas aún frescas en el kiosco, desde ‘Vamos a ver’ Carmen Borrego ofrecía la primera reacción de la familia Campos. Era contundente: “Le quiero dar la enhorabuena y me parece maravilloso si es feliz. Lo único que le he deseado siempre es que sea feliz y que nos deje en paz”, dice cauta para no despertar la ira del cómico chilena y vuelva a pasearse por los platós poniendo de vuelta y media a las hermanas. No quiere añadir nada más, se alegra por su dicha, pero prefiere que se mantenga lejos y sin hacer demasiado ruido.

No ha opinado sobre el nuevo cuerpo que luce Bigote. Unos abdominales que ha llamado la atención de todos, especialmente a sus 76 años. En ‘Supervivientes’ ya dejó a la vista su cuerpo y su fortaleza, pero no se apreciaban los músculos que ahora luce en una portada. Algo que a Joaquín Prat le hizo sospechar, pues no se cree que estas fotos hayan surgido de la nada: “Suena a montajazo”. Luis Pliego, director de ‘Lecturas’, ni confirmó ni desmintió si se trataba de un robado pactado, pero sí que defendió la importancia del reportaje. Al menos sí está dando que hablar y ansiosos estamos por ver qué dice Alejandra Rubio y Terelu Campos.