Ana Morgade vuelve a TVE como colaboradora de ‘Malas Lenguas’

'Malas Lenguas', el programa presentado por Jesús Cintora, ha arrancado nueva temporada este lunes 15 de septiembre con cambios en su horario y en su equipo. El espacio se emite ahora de lunes a viernes de 17:30 a 19:30 en La 2 y de 19:30 a 20:30 en La 1, justo después de la serie 'La Promesa'.

Entre las novedades destaca la incorporación de Ana Morgade como colaboradora. La humorista se une al grupo de cómicos que cada tarde analizan la actualidad desde un prisma satírico, donde ya participan Héctor de Miguel (Quequé), Raquel Hervás, Marina Lobo o Miguel Charisteas, entre otros.

Este fichaje supone el regreso de Morgade a RTVE dos años después de 'Vamos a llevarnos bien', programa que fue retirado tras su primera emisión. La presentadora cuenta con una amplia trayectoria en televisión, donde ha trabajado en espacios de humor y entretenimiento, además de ejercer como actriz en series como 'Olmos y Robles' o '4 estrellas'.

Con este movimiento, 'Malas Lenguas' refuerza su vertiente de humor político y social en un curso en el que competirá directamente con el nuevo magacín 'Directo al grano' en La 1.