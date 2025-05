Andrés Velencoso: "Esta serie es carne de cañón para la televisión en abierto"

Una de las series de mayor éxito de la plataformaatresplayer llega esta noche, en prime time (22:50 horas), a Antena 3. "Eva & Nicole" narra, a través de ocho capítulos de 50 minutos cada uno, la historia de dos poderosas mujeres de la jet set marbellí enfrentadas en los años 80 con un pasado común que las persigue. Uno de sus actores principales, Andrés Velencoso, atiende a LA RAZÓN para hablar sobre esta ficción que está producida por Atresmedia en colaboración con Good Mood.

Tras los buenos resultados en la plataforma, dan el paso a Antena 3. ¿Cómo lo afrontan?

Es una oportunidad de que mucha gente lo pueda ver en abierto. La televisión, en este formato, sigue siendo muy importante tanto para las series en general como para un proyecto como "Eva & Nicole". Es carne de cañón para la televisión en abierto.

¿Qué es lo que tiene este proyecto que ha enganchado tanto a los espectadores?

Es una serie que lo tiene todo. Intriga, venganza, celos... Una ciudad preciosa como la Marbella (Málaga, España) de los años 80. Es un bombazo para la televisión y hubiera sido una pena no estrenarla en abierto. La verdad. Estamos todos muy contentos porque nunca sabes si finalmente se va a dar el paso, ya que hay otros proyectos que se quedan en el camino. Es importante para la ficción española que esto se produzca.

Eva & Nicole Atresmedia

¿Le da vértigo o miedo que pueda no obtener tan buenos resultados en Antena 3?

La verdad es que nunca lo había pensado. Creo que es una serie perfecta para estar en abierto. Tiene dos grandes protagonistas, interpretadas por Hiba Abouk (Eva) y Belén Rueda (Nicole), y personajes secundarios muy potentes. Es un tema muy recurrente y que a la gente le va a interesar lo que pasa. Tiene a dos mujeres empoderadas... No le doy cabida a que no funcione. Es un producto ideal. Cuando se estrene, estaremos pendientes en los resultados, obviamente. Ojalá que funcione y se haga la segunda temporada.

Ha comentado en alguna ocasión que Manuel, su personaje, es ambiguo. ¿Qué es lo que le ha supuesto un mayor reto o dificultad para hacer este papel?

Tiene muchos grises. Y al ser secundario, fue importante conseguir sostener la historia de las principales protagonistas de la historia, Eva y Nicole. Con muy pocas escenas, tenía que contar todo el personaje. Tienes poco tiempo. Y efectivamente, es ambiguo, con muchos cambios: ahora quiero esto, luego lo otro... Se maneja entre lo emocional, el juicio y la conciencia.

En la serie, es el marido del personaje de Belén Rueda. ¿Qué ha supuesto para usted trabajar con ella y conseguir la conexión necesaria?

Ya coincidí con ella, de la mano del mismo creador, Daniel Écija, en la serie "B&B, de boca en boca" (Mitele Plus). Igualmente, volver a trabajar juntos ha sido un placer. Bueno, con todo el elenco. En el caso concreto de Belén Rueda, ella siempre está muy a favor de la escena, es muy buena compañera y tira del carro. Una gran parte del peso de la serie cae sobre ella. Es un placer y un aprendizaje. Ojalá tengamos una segunda temporada para seguir disfrutándola.

Usted ya ha participado en anteriores creaciones de Daniel Écija. ¿Cómo le convenció para formar parte de esta serie?

Quería volver a trabajar con él. Un tío que se reinventa y que es un icono dentro de la ficción española. Cuando me ofrecieron el personaje, estaba grabando "Regreso a Las Sabinas" (serie de Disney+) y empalmé uno con el otro. Venía de haber estado rodando seis meses sin parar y fue complicado. Sólo tuve cinco días para cambiar de proyecto. Que también es un gran reto. Y dije que sí rápidamente. Tenía muchas ganas. Me parecía un personaje maravilloso para poder trabajar esos grises que te he comentado. Se modula entre dos mundos y es algo que me atraía mucho. Era muy interesante, sobre todo por volver a un proyecto con Daniel Écija.

Andrés Velencoso, en 'Eva & Nicole' Atresmedia

¿Cómo vivió la época de los rodajes en Marbella? ¿Alguna situación muy particular?

Todo me vino muy de golpe, pero la verdad es que cambiar de aires siempre es agradecido. Y a mí Marbella me encanta. Trabajamos en unas casas preciosas, nos trataron de maravilla y es una tierra que siempre que puedo me paso por allí. Casi todo mi personaje, salvo algunas escenas en los platós de Madrid, lo rodé allí. Ha sido un gustazo. Meterte en esas casas, que son reales, y dices: guau. Esto realmente existe. No me acuerdo del barrio, pero era el lugar en el que vivió la persona sobre la que se basa el personaje de Nicole en la serie. La verdad es que se notaba que era la villa de oro marbellí.