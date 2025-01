Antonio Resines sorprende en 'El Hormiguero' al hablar sobre su experiencia pescando: "Me rompí tres costillas y ..."

'El Hormiguero' ha recibido este miércoles por la noche a un invitado de lujo: Antonio Resines. El actor cántabro, una de las figuras más queridas del cine y la televisión española, ha acudido al programa de Antena 3 para presentar "Mikaela", su nueva película dirigida por Daniel Calparsoro. La cinta, un thriller de acción ambientado en un atasco provocado por una intensa nevada, llegará a los cines el próximo 31 de enero. Con su habitual sentido del humor, Resines ha convertido la entrevista en un auténtico espectáculo, con bromas sobre su carrera, anécdotas del rodaje y hasta comentarios sobre su popularidad en el extranjero.

Nada más comenzar el programa, Pablo Motos ha presentado a su invitado con entusiasmo: "Esta noche traemos un rato de felicidad. Hoy ha venido a divertirse a 'El Hormiguero' el único, el inigualable... el actor Antonio Resines". El público ha recibido al intérprete con una gran ovación mientras él saludaba a Trancas y Barrancas. Ya en la mesa del plató de Antena 3, Pablo Motos le ha preguntado cómo estaba, y Resines no ha tardado en bromear sobre su omnipresencia en la publicidad: "Agradezco mucho que hayas hecho un hueco entre anuncio y anuncio, sino es de internet es de embutido", ha comentado el presentador. "El de embutidos ya no lo tengo, me lo ha quitado Coronado", ha respondido Resines con humor. "Ahora hago unos 60 anuncios, comienzo el día anunciando y me acuesto anunciando. Me está costando la salud".

Cuando Pablo Motos le ha pedido que resumiera la película, Resines no ha dudado en destacar su entusiasmo por el proyecto: "'Mikaela' es un peliculón. Lo segundo, salgo yo. Lo tercero, es la historia de un policía que, la noche de Reyes Magos, va camino de ver a su familia y, de golpe y porrazo, se ve atrapado en una tormenta tipo Filomena. En ese momento, se produce un atraco a un furgón blindado y mi personaje es el único policía en todo el atasco". El actor cántabro también ha hablado sobre las escenas de acción: "Me ha tocado hacer de todo. Yo he sido como Tom Cruise, con menos pelos pero igual de intrépido", ha bromeado. "En la película tengo una escena de acción con una moto y, aunque intenté hacerlo todo bien, terminé haciéndome daño porque me fui al suelo".

Por otra parte, una de las anécdotas más graciosas de la noche ha surgido cuando Resines ha confesado que no tiene carné de conducir: "Es gracioso que la película transcurra en un atasco porque yo no sé conducir. Como no había que mover el coche, decidieron que fuera yo el protagonista", ha comentado entre risas. "Cuando en una película tengo que conducir, pido que me pongan un croma y simulo que conduzco". Sobre su papel en el cine, Resines ha admitido que lo que más le gusta es "decir el texto e irme para casa". "Las películas de acción están muy bien porque tienes menos texto que en una película normal", ha añadido. También ha recordado su experiencia en la serie "Los ladrones van a la oficina": "Hice un personaje que era mudo, fue mi mejor papel porque no tenía que hacer nada".

En otro orden de cosas, el actor ha hablado sobre el rodaje de "Mikaela", que tuvo lugar en pleno invierno: "Rodamos en febrero con mucho frío y con nieve falsa, pero lo peor fue que casi todo fue de noche. Pasamos seis semanas sin dormir bien". A pesar de las dificultades, Resines se ha mostrado muy satisfecho con el resultado: "Si me llaman para hacer 'Mikaela 2', lo haría sin dudarlo". Cuando Pablo Motos le ha preguntado qué película suya le gustaría continuar con una secuela, el actor ha respondido: "'La buena estrella' no, porque sería difícil. Pero creo que 'La caja' o 'Ópera prima' de Fernando Trueba tendrían potencial para una segunda parte".

Resines también ha recordado su reciente experiencia con la serie "Serrines", que tuvo críticas dispares: "Fue muy bien, aunque en 'El País' dijeran que era la peor serie de 2024. Es difícil ser la peor con todas las que se hacen, pero bueno, con el tiempo quizá cambie la percepción, como pasó con 'Amanece que no es poco'". El actor también ha mencionado que tiene tres películas pendientes de estreno: "'La casa de los monstruos', 'Un funeral de locos' y 'Las delicias del jardín'. No sé si estoy menos de moda que en los 80, pero en esa época hice muchas películas". Sobre su fama internacional, Resines ha sorprendido al revelar que es muy conocido en Croacia y Finlandia: "Es por 'Los Serrano'. Cuando voy allí, no me dejan ni caminar. Hay gente que aprende español viendo la serie".

En la recta final de la entrevista, el actor español ha bromeado sobre el uso de redes sociales: "Hablábamos mucho de TikTok en el rodaje de 'Mikaela'... Me encantan los bailes, el algoritmo… Es broma, no he entrado nunca en eso». También ha comentado su faceta como cónsul honorario de Sildavia en Cantabria, un título que nadie esperaba escuchar. Además, una de sus anécdotas más surrealistas de la noche ha sido su accidente pescando: "Me rompí tres costillas porque picó un pez, fui a coger la caña, me resbalé y la caña se rompió. No he vuelto a ir a pescar, ni creo que vuelva nunca".

Para cerrar la entrevista, Resines y Pablo Motos han anunciado el ganador de la tarjeta OpenBank valorada en 6.000 euros. Juan, un hombre de Madrid, ha sido el afortunado y se ha mostrado sorprendido: "Nunca he ganado dinero tan fácil como hoy. Estaba apunto ahora de cenar cuando me habéis llamado". A lo que Resines, con su característico humor, ha respondido: "Pues te vas a poner ciego ahora". Con su visita a 'El Hormiguero', Antonio Resines ha vuelto a demostrar por qué es una de las personalidades más queridas del panorama audiovisual español. Entre risas, anécdotas y promoción de "Mikaela", ha dejado claro que, a sus 69 años, sigue siendo un referente del cine y la televisión en España.