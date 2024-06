Anuel AA explica en 'El Hormiguero' su paso por la cárcel: "La música me salvó la vida"

'El Hormiguero' ha recibido a uno de los iconos más destacados del reguetón en su penúltimo episodio de la temporada. Anuel AA, cuyo verdadero nombre es Emmanuel Gazmey Santiago, ha aparecido en el programa de Pablo Motos para hablar sobre su carrera, su próxima gira en España y ofrecer una exclusiva de su último sencillo con Osuna.

Anuel AA ha consolidado su posición como uno de los líderes del género urbano, acumulando numerosos premios y colaboraciones con otros grandes artistas. Durante su visita al programa, el cantante puertorriqueño destacó la importancia de su gira por España, en la cual será la estrella principal del Reguetón Beach Festival. "Mi lugar favorito para cantar es España. Es algo especial y eso que he cantado en muchos sitios del mundo", confesó Anuel.

El artista se presentó con su habitual estilo, añadiendo esta vez un bolso a su atuendo. Durante la entrevista, Pablo Motos mencionó un gesto del cantante que ha llamado la atención de muchos: regalar uno de sus collares a una joven fan. "He regalado como cinco o seis. Cuando empiezo una gira comienzo con muchas cadenas y termino sin ellas", explicó Anuel, señalando que aunque algunos de estos collares son costosos, no todos tienen un alto valor monetario.

Por otra parte, Anuel AA destacó la importancia de su familia en su vida y carrera, revelando que su padre y algunos de sus hermanos forman parte de su equipo de trabajo. "Mi padre es el mayor jefe de mi grupo. Mis hermanos también están trabajando conmigo. Me siento más especial al trabajar con ellos. Mi padre, si me ve haciendo alguna cosa loca, me da un toque", comentó, subrayando el valor del apoyo familiar en su trayectoria.

A lo largo de la entrevista, Anuel también presentó en exclusiva su nuevo sencillo "Razones", una colaboración con Osuna. El cantante habló sobre la estrecha relación que mantiene con Osuna, destacando cómo lo apoyó durante su tiempo en prisión. "Unas de mis primeras canciones fueron con Osuna. Tenemos una gran relación. Es mi hermano. Cuando estuve en la cárcel, él me apoyó y me nombraba, ponía mi música. Siempre estaré agradecido por su apoyo", expresó Anuel, resaltando que "la importancia de la amistad está por encima de la competencia en la industria musical".

Pablo Motos no dejó pasar la oportunidad de hablar sobre el duro pasado de Anuel, quien pasó tiempo en prisión. El presentador le preguntó sobre su experiencia y qué consejo daría a quienes enfrentan una situación similar. Anuel explicó que "la vida en prisión no es como se muestra en las películas" y que la clave es ser auténtico. "La palabra irá por encima de todo en la prisión. Hay gente que pasa por esa situación para que esas cicatrices nos hagan cambiar y reflexionar", afirmó. El cantante también compartió cómo la soledad en prisión afecta psicológicamente. "Yo hablaba solo y acababa loco. Estaba en una celda muy pequeña. Todo el mundo acaba flaco y con los pelos largos. Es algo psicológico, yo creo", relató enfatizando la importancia de mantener la cordura en situaciones adversas.

El músico urbano aprovechó la plataforma para enviar un mensaje a los jóvenes, instándolos a "mantenerse en la escuela y a hacer las cosas bien". Además, recordó con emoción su primer día de libertad, destacando la importancia de reunirse con su familia. "Lo primero que hice fue abrazar a mi padre y ver a mi hijo. No vi a mi hijo en 15 meses, hasta que me cambiaron de prisión", dijo, subrayando el impacto psicológico de la prisión.

La entrevista también tuvo momentos inesperados y humorísticos. Pablo Motos le preguntó a Anuel sobre un rumor peculiar relacionado con una joya en su miembro viril. Anuel, riendo, respondió: "¿De verdad me preguntas eso?", y añadió que no dolió tanto como podría pensarse, describiéndolo como "una puñalada en el miembro". Pablo Motos no desaprovechó la oportunidad y quiso cerrar la interesante charla con un comentario jocoso, generando risas tanto en el estudio como entre los televidentes: "Esa sería la primera vez que en la que dirías tu famosa frase: 'Brrrr'".