Los aspirantes de 'Operación Triunfo 2023' ya conocen los temas que cantarán en la gala 8

'Operación Triunfo 2023' no tiene tiempo que perder, y, recién cobrada anoche la expulsión de Violeta Hódar, sigue manos a la obra encarando ya la gala número 8, que tendrá ocasión el próximo lunes 22 de enero.

Una gala en la que Bea y Cris, como nominados, defenderán su continuidad en la Academia, por lo que han podido escoger las canciones que interpretarán en solitario. Así, la madrileña ha elegido para la ocasión un tema del premio Nobel de Literatura Bob Dylan, "Make yuo feel my love", mientras que el canario se ha decantado por un clásico: "¿Y cómo es el?" de José Luis Perales.

Como nómada favorito de la semana, Juanjo actuará en solitario defendiendo el tema "Miénteme" de Tini Stoessel y María Becerra. Su paisana Naiara cantará nada menos que "La gata bajo la lluvia" de Rocío Dúrcal.

Al uruguayo Lucas le ha tocado en suerte para el día 21 "One way or anothe" de Blondie. Por su parte, Ruslana cantará "Miamor", tema de Aitana y Rels B.

Chiara y Martin unirán sus voces para interpretara la canción "Escriurem" de Miki Núñez e Izaro. "Amapolas" de Leon Rizzi sonará por voz del dueto compuesto por Álvaro Mayo y Paul.