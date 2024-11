"Breaking Bad" y "The Walkingd Dead" regresan a la televisión española

AMC ha conquistado los corazones de los espectadores españoles con grandes ficciones que quedarán para la posteridad de la pequeña pantalla. Hace diez años que la cadena aterrizó en España y para celebrarlo el próximo 19 de noviembre realizará una programación especial con sus doce mejores series, emitiendo el capítulo piloto de éxitos mayúsculos como "The Walking Dead", "Mad Men" o la siempre imponente "Breaking Bad".

Los 12 mitos originales de AMC AMC

El canal AMC conmemora sus diez años en España con un evento único el próximo martes 19 de noviembre. A partir de las 11:50h, los espectadores podrán disfrutar de los episodios piloto de doce de sus series originales más icónicas, un recorrido por el inicio de producciones que han marcado un antes y un después en la historia de la televisión. Desde la elegancia de "Mad Men" hasta el suspense de "Breaking Bad" y su spin-off "Better Call Saul", AMC rinde homenaje a su trayectoria en la creación de historias únicas. Además, los universos apocalípticos de "The Walking Dead" y las adaptaciones del gótico literario de Anne Rice, como "Entrevista con el vampiro" y "Las brujas de Mayfair", destacan como parte esencial de esta programación especial. Este maratón invita a redescubrir el nacimiento de personajes icónicos, giros narrativos inolvidables y mundos fascinantes que han redefinido el panorama televisivo. Desde el drama de los publicistas de "Mad Men", hasta el mundo postapocalíptico de "Into the Badlands" y la escalofriante lucha por la supervivencia en "The Terror", AMC pone en valor la diversidad y la calidad de su catálogo. Para cerrar el día, el canal emitirá en Prime Time la primera temporada completa de "The Walking Dead", cuyo piloto es considerado uno de los más impactantes de la televisión.

Horarios de emisión del maratón AMC, martes 19 de noviembre